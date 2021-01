"Lecco100": aperte le iscrizioni all'undicesima edizione del master per giovani talenti

Partirà a febbraio l'undicesima edizione del Master comportamentale di management di Lecco100. Come in occasione dell'edizione 2020 anche quella di quest'anno si terrà in modalità online, visto il perdurare dell'emergenza Covid-19. Un'emergenza che comunque non ha fatto cambiare idea all'associazione sul valore di un percorso di valorizzazione dei giovani talenti.

«Mi piace partire da tre considerazioni, che prendo da quanto ci raccontano i giovani che questo Master l'hanno seguito negli scorsi anni - sottolinea il presidente di Lecco100, Angelo Belgeri - I nostri ex corsisti hanno tutti una occupazione. Riescono a migliorare, con soddisfazione, la loro posizione all'interno dell'azienda. Ritengono l'esperienza di Lecco100 un'opportunità preziosa che è servita anche da "ascensore sociale". Forti di queste premesse e convinti della bontà di questo percorso, abbiamo deciso di riproporre in modalità online il Master: l'anno scorso avevamo dovuto "cambiare in corsa" visto lo scoppio del Coronavirus, quest'anno invece ci siamo organizzati con largo anticipo. Poi è chiaro che se nei prossimi mesi sarà possibile vedersi anche in aula, saremo pronti ad accogliere i partecipanti nella sede di Confcommercio Lecco».

Un'immagine dei partecipanti alle passate edizioni

L’undicesima edizione del Master “Competenza, Convinzione, Cuore, per cercare, trovare e valorizzare i talenti” si svolgerà come di consueto da febbraio a maggio 2021. Anche quest’anno docenti, imprenditori ed ex partecipanti saranno a disposizione dei giovani talenti, per offrire loro un’occasione unica di formazione e crescita.

«Come sempre ci rivolgiamo ai giovani talenti, a chi vuole fare un'esperienza diversa dalle altre - aggiunge Belgeri, ideatore di Lecco100 - Nelle nostre attività di formazione troveranno posto, oltre alle lezioni teoriche, gli imprenditori e i manager che con il loro saper fare da tempo portano ricchezza al nostro territorio. Ai nostri testimonial chiediamo di comunicare ai giovani i valori in cui credono e con cui hanno sviluppato la loro impresa, ma anche di mostrare l'importanza di essere parte di una comunità».

Tutti i giovani interessati al Master gratuito di Lecco100 possono inviare il proprio curriculum vitae a info@lecco100.it. I responsabili dell’associazione Lecco100 prenderanno contatto con i candidati per un colloquio conoscitivo e per un’eventuale selezione.