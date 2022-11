Una barca in dono alla Lega Navale di Mandello in ricordo di Franco Tanzi

Una barca in dono alla Lega Navale in ricordo di Franco Tanzi. A inizio mese la sezione di Mandello ha ricevuto un'importante donazione dalla signora Elena Zambetti. In ricordo del marito e socio Lni, Franco Tanzi, prematuramente scomparso nel luglio 2020, la donna ha deciso di donare al circolo il loro piccolo cabinato.

"Il dottor Tanzi era un uomo di cuore, attivo e propositivo - ricordano dalla Lega Navale di Mandello - Era titolare della Biorama, con sede a Rogeno, azienda che si occupa di produzione e commercializzazione di prodotti farmaceutici legati al settore delle cure veterinarie. In memoria del marito e nel segno della sua filantropia e generosità ha in primis fondato l'associazione 'Dottor Franco Tanzi Ets' che svilupperà una serie di iniziative volte a supportare e aiutare il prossimo seguendo lo spirito del dottor Tanzi, come ha spiegato la stessa Zambetti. In ottica di condivisione, la famiglia ha quindi deciso di donare alla Lega Navale di Mandello la loro barca per permettere di ampliare le attività del circolo sia a livello di scuola vela sia per tutte le altre attività, anche a scopo benefico e sociale, che vengono promosse nel corso dell'anno".

Il Kudu della Plastivela è un piccolo cabinato di 7,60 metri in vetroresina presentato al Salone di Genova del 1976. Progettato da Angelo Zangrandi, è una piccola barca comoda, veloce e di facile manovrabilità.

"Grazie a questa donazione il circolo si dota di un nuovo strumento per permettere a tutti di avvicinarsi alla pratica della vela e ai suoi valori - concludono dalla Lni - Un ringraziamento speciale alla signora Zambetti da parte del presidente Michele Belingheri, dai responsabili della scuola vela e da tutto il circolo".