Primo passo verso la legge regionale per l'istituzione dello Psicologo di base

Via libera dalla Commissione Sanità al Progetto di Legge sullo Psicologo di Base in Lombardia. Esulta Niccolò Carretta, consigliere regionale e capogruppo di "Azione-Italia Viva-Lombardia Civica 3.0", firmatario del Progetto di legge 216 con oggetto "Psicologo delle cure primarie che mercoledì matina è stato approvato all'unanimità in tutti i suoi articoli.

La legge fortemente voluta dai consiglieri Niccolò Carretta e Simona Tironi compie così un primo e fondamentale passo verso l'entrata in vigore. A distanza di quasi un anno, 18 gennaio 2022, la mozione presentata da Carretta e approvata dal Consiglio regionale prende la forma di un testo condiviso da maggioranza e opposizioni, che vuole dare una risposta concreta ai cittadini lombardi sui bisogni relativi alla salute mentale.

Cosa prevede il Progetto di legge

Il lavoro passa all'Aula, che dovrà approvare il lavoro della commissione in tempi brevi. L'obiettivo è facilitare l'accesso all'intervento psicologico alla popolazione come risposta all’evidenza epidemiologica dell’incremento del bisogno psicologico nel periodo pandemico. Numerosi studi indicano che da tale situazione è conseguito un generale aumento del disagio emotivo, stati ansioso-depressivi, isolamento, ritiro sociale e condotte a rischio. Particolarmente a rischio sono i più giovani, che hanno dovuto rinunciare a passaggi importanti della loro crescita psico-sociale nel periodo delle restrizioni.

Successivamente si vuole strutturare un'offerta psicologica integrata nel Sistema Sanitario Regionale: tempestiva, appropriata, vicina alla cittadinanza e al territorio.

"Supporto ai più giovani e ai più fragili"

"Un percorso complesso, emozionante e doverosamente lungo - commenta il consigliere Niccolò Carretta - che ci porta dritti in Aula per l'approvazione definitiva e per l'entrata in vigore di una legge nata per offrire un supporto ai più giovani e ai più fragili e non solo. Combattiamo lo stigma, preveniamo il disagio psichico e curiamo la salute mentale. Orgoglio e fierezza: un grazie a tutti/e coloro che hanno collaborato per la buona riuscita di questo primo importante tassello. Sottolineo unìunica nota di tristezza - conclude il consigliere - I 5 Stelle non hanno voluto partecipare al voto, ennesima riprova di quanto siamo diversi e di quali siano le diverse priorità che abbiamo".