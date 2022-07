Robot, castelli, treni, città e altro ancora ricostruiti in Lego: tutto pronto per Itlug

Ultimi preparativi per Itlug 2022: l'evento dedicato ai mitici mattoncini di Lego torna dopo due anni di sospensione causa covid e andrà in scena ancora una volta negli spazi del Politecnico in via Previati a Lecco. L'appuntamento è per sabato 30 (dalle ore 11 alle 19) e domenica 31 luglio (dalle ore 10 alle 18). Grandi e bambini potranno apprezzare numerose creazioni davvero spettacolari e curate in ogni dettaglio: nell'ultima edizione erano stati ricreati con i lego stazioni dei treni, palazzi, scene di celebri film, stadi e persino i personaggi dei Promessi Sposi.

L'evento è organizzato come sempre dall'associazione Culturale di Promozione Sociale “Italian LEGO® Users Group” con sede in via Maria Tramaglino, 18 a Lecco (www.itlug.org) con il patrocinio del Comune di Lecco e in collaborazione con il Polo Territoriale di Lecco del Politecnico di Milano e Univerlecco.

Oltre 4.000 metri quadrati saranno dedicati all'esposizione di creazioni di ogni genere

"La manifestazione si terrà nuovamente nella sede del Politecnico di via Previati a Lecco il prossimo weekend del 30/31 Luglio e torna dopo due anni di pandemia - confermano gli organizzatori - Più di 4.000 metri quadri saranno dedicati all'esposizione di creazioni e riproduzioni di ogni genere, laboratori, attività per i ragazzi e un punto giochi per grandi e piccini. Sono 155 gli espositori, che provengono da tutta Italia e dall'estero (Germania e Regno Unito) per presentare costruzioni dalle tematiche più disparate che mai: mezzi tecnici, robot, castelli, treni, città, paesaggi invernali, collezioni e tanto altro ancora".

Previsto anche un torneo di Sumo Robotico

Oltre all’esposizione delle opere in Lego sono confermate le seguenti attività:

Torneo di Sumo Robotico e Line Follower (solo Domenica)

Concorso CreActive dedicato a tutti i bambini dai 6 ai 13 anni

Punto giochi Pick'N'Build per grandi e piccini

Montaggio mosaico con Fairy Bricks

LEGO® SERIOUS PLAY®

Sopra, la locandina di Itlug 2022, dedicata alla Basilica di San Nicolò e al Campanile di Lecco, e alcune foto di opere presenti. Per ulteriori informazioni sull'evento è possibile vedere il sito web di Itlug e seguire le pagine social: https://www.facebook.com/events/1069774017136485/