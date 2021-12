Sulla facciata di Villa Gina spunta il volto di Leonardo

Se il volto del Natale è quello di Leonardo da Vinci. L'effigie del grande genio toscano sarà proiettata sulla facciata di Villa Gina, sede del Parco Adda Nord e del Museo Muva a Trezzo sull'Adda.

Sarà così per tutto il periodo delle feste natalizie. Come spiegato dall'ente, "un modo originale per fare gli auguri attraverso un personaggio che ha nobilitato e ulteriormente arricchito il nostro territorio".

Lo scorso 24 settembre il Parco Adda Nord si è fatto promotore di una serata interamente dedicata al genio di Leonardo presso Villa Castelbarco, in occasione della quale è stato presentato il libro di Luca Tomìo intitolato Leonardo nel Ducato di Milano. Luoghi, opere e fortuna.

Il Parco Adda Nord

Il parco dell'Adda Nord è un'area naturale protetta che comprende i territori di pianura attraversati dal fiume Adda, a valle del ramo lecchese del Lario. In questa parte il fiume si snoda all'interno di un paesaggio dalle caratteristiche ambientali uniche, in cui il passaggio di Leonardo da Vinci ha lasciato un segno tangibile.