Il servizio sarà disponibile da martedì 3 agosto in via Bruno Buozzi. L'assessore Zuffi: "Rispondiamo in modo mirato alle richieste delle utenze domestiche in sinergia con Silea"

I possessori di animali possono smaltire le lettiere al centro di raccolta di Lecco. Da martedì 3 agosto saranno presenti infatti due contenitori carrellati da 120 litri ciascuno dedicati al conferimento delle lettiere degli animali domestici.

Non sono previste distinzioni tra le tipologie di lettiere e queste potranno essere conferite in modalità sfusa o insacchettate a seconda delle necessità dei cittadini. Il Centro di raccolta, sito in via Bruno Buozzi 53, è aperto al pubblico da martedì a sabato, dalle 9 alle 12.30 in mattinata e dalle 14 alle 18.30 nel pomeriggio e si può accedere solo con la tessera sanitaria abilitata previa iscrizione alla Tari.

"Raccolta più equa"

"In sinergia con Silea - afferma l'assessore all'Ambiente Renata Zuffi - stiamo cercando di rispondere in modo mirato alle richieste delle utenze domestiche e non in merito alla raccolta puntuale. Il conferimento del sacco rosso renderà più equa per tutti la raccolta dei rifiuti, ma deve essere anche un'occasione per migliorare il servizio".