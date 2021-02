"Il sogno di Neil", il racconto per bambini dato alle stampe da fratello e sorella

Si intitola "Il Sogno di Neil" il libro per bambini appena dato alle stampe da Anna e Francesco "Franz" Engaddi di Valgreghentino. Fratello e sorella, il primo ha frequentato l'Accademia di Brera lavorando per alcuni anni a Milano come restauratore mentre Anna è insegnante con studi in Scienze della Formazione.

« Proprio durante l'università a Bergamo un docente ha proposto ad Anna di pubblicare il racconto che aveva scritto per un esame - racconta Francesco - serviva però qualcuno che illustrasse i testi e così abbiamo pensato di lavorare insieme unendo le nostre passioni: la sua per l'insegnamento ai più piccoli e la mia per il disegno » .

Protagonista del racconto è la lumaca Neil, con la sua storia di coraggio e speranza. « Neil non è come tutte le lumache della sua colonia - raccontano gli autori - Neil ha un sogno, arrivare sul pianeta rosso. Con caparbietà e audacia riuscirà incredibilmente a salire su un razzo spaziale. Eccola la sua occasione! Ce la farà Neil a raggiungere il pianeta rosso e a realizzare il suo sogno? ». Un racconto surreale e divertente, dunque, con un finale inatteso e una morale illuminante.

« Realizzato con la tecnica dell'acquerello, sempre attuale ed evocativa, abbiamo cercato di trasferire alla storia un'atmosfera sospesa, ricca di speranze - aggiunge Francesco Engaddi - Tutto è possibile, basta crederci e in un modo (o nell'altro) i sogni si possono realizzare » .

L'età di lettura consigliata va dai 3 ai 6 anni, ma il libro può senza dubbio piacere anche a bambini più grandi e agli adulti. Alla diffusione de "Il sogno di Neil" sta collaborando anche l'associazione Scuolaboriamo di Olginate, Garlate e Valgreghentino. « Ringraziamo anche l'agenzia Ikonos che ha provveduto a dare alle stampe il nostro racconto illustrato - conclude Francesco - Lo abbiamo già portato nella cartoleria di Valgreghentino e nella libreraia di Calolzio, presto speriamo di approdare a Lecco e in altre località della nostra provincia » .

