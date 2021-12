È ambientato sul lago il primo romanzo di Chiara, tra storia e passione

Si intitola "Intrigo karmico" il primo romanzo dato alle stampe dalla lecchese Chiara Manzoni, in arte Kiara Artemis Giussani. Un salto nel tempo tra il 1200 e il 2021 tra storie d’amore ostacolate e destini da combattere, con un'ambientazione che regala un valore in più alle vicende narrate: Vezio e Varenna sul ramo lecchese del lago di Como, prima di approdare in terra Monzese. Tra sentimenti, Karma, misteri, rivincite e inquisizione. 195 pagine tutte da leggere, raccolte nel volume edito dalla casa Editrice BookSprint Edizioni, acquistabile nel doppio formato cartaceo ed e-book.

"Scrivere questo romanzo mi ha appassionato molto anche perchè la figura della protagonista è ispirata a quella di mia nonna, vissuta nel 1923 - racconta Chiara Manzoni, 36 anni - Ripercorro la sua esperienza di vita in uno scenario di 7 secoli prima nel 1223, tra Vezio e Varenna, con la trama che si ricollega poi a un'altra vicenda ambientata ai giorni nostri. In passato avevo provato a mettere nero su bianco una storiella rilanciata sulle mie pagine Instagram. Visto che destava interesse ho così provato a dedicarmi in modo più coinvolgente alla scrittura pubblicando questo romanzo".

La trama

Nella presentazione del libro da parte della casa editrice troviamo la trama, senza dubbio avvincente. "Siamo nel 1200 e Cassandra, figlia del fabbro del paese, si innamora corrisposta di Giorgio, frate avviato alla carriera ecclesiastica per volere della famiglia. I due giovani si amano, ma l’arcivescovo si oppone al loro amore perché molto attratto da Cassandra e dopo aver cercato di accusare Cassandra di stregoneria, mette a morte Giorgio. Anno 2021, Cassandra è un’impiegata di un’agenzia di viaggi e si innamora di Giorgio, marinaio. Anche questa volta il loro amore trova come ostacolo il capo di Giorgio, questa volta riusciranno i protagonisti ad avere un lieto fine?"

"Un romanzo appassionante capace di trasportare il lettore in tempi e luoghi lontani, dando loro modo di partecipare alla vita dei protagonisti e ai loro sentimenti fino a un commovente finale. L’attenzione viene continuamente catturata dallo svelarsi graduale delle situazioni che riusciranno a suscitare emozioni e riflessioni importanti. Il libro, infatti, suggerisce di rivolgere attenzione anche a quella parte misteriosa della propria esistenza perché, spesso, proprio rivolgendosi a quella è possibile trovare una spiegazione a ciò che si prova".

"La mia lotta alla fibromialgia. Anche da qui nasce questo libro"

L'autrice Chiara Manzoni è una mamma, è originaria di Varenna ma ora abita a Lecco, e lavora per Trenord. Purtroppo ha una malattia disgraziata che si chiama fibromialgia e sta lottando per farla riconoscere come invalidante. Anche a questa situazione delicata è legata la scelta di provare a mettersi in gioco come scrittrice.

"La scelta di scrivere Intrigo Karmico nasce da un insieme di cose - aggiunge Chiara - Innanzitutto la passione per la scrittura e per gli argomenti trattati. Poi, dopo che mi è stata diagnosticata la fibromialgia i lavori manuali sono diventati un problema, a causa di molti dolori spaventosi al corpo, putroppo molte volte sottovalutati. Mi sono così dedicata di più alla scrittura, preferisco infatti guardare al bicchiere mezzo pieno e ho provato a cercare una nuova strada per me. Mi piace scrivere, ora vediamo se il pubblico apprezzerà. Ci sono già i primi commenti positivi, mi fanno piacere. E poi un libro è qualcosa che rimane e che, in qualche modo, parla anche di me".