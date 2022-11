“Regaliamo un libro a Carlo”: l'iniziativa per i 92 anni del prof Gilardi

Regalare un libro a Carlo Gilardi. L'iniziativa è stata presa in occasione dei prossimi 92 anni, che saranno compiuti dal professore di Airuno il 4 dicembre: la questione relativa all'uomo di Airuno, ospitato all'interno della Rsa Airoldi&Muzzi da circa due anni, è ben nota ed è finita spesso sulle reti Mediaset, oltrechè sui banchi del Tribunale.

Nessun tono alto, almeno stavolta, per l'iniziativa presa dal comitato "Libertà per Carlo Gilardi": la volontà è quella di raccogliere i libri da donare all'anziano docente in occasione del suo prossimo compleanno.

“ Regala un Libro (anche usato) con una tua dedica a Carlo e portalo a Lecco! Se non potrai andarci, scrivici e lo porteremo noi per te!”: la comunicazione è dello stesso comitato, che raccoglie le adesioni tramite i propri canali di comunicazione.