"Io ci sarò sempre", in un libro la vita di Mauro accanto al figlio autistico

Un libro per raccontare la propria esperienza di padre di un bimbo affetto da disturbo dello spettro autistico. E, soprattutto, per sensibilizzare e creare inclusione già in età scolastica.

L'autore è Mauro Meroni, di Galbiate, che nel 2021 ha composto un emozionante diario: ogni giorno ha infatti aggiunto una pagina tratta dalla vita quotidiana con sua moglie accanto a loro figlio di 5 anni. "In pratica l'ho scritto in diretta - spiega a Lecco Today - Ogni sera annotavo il resoconto della giornata, con l'appendice di una canzone del giorno che faceva da colonna sonora. All'inizio del diario è riportato il brano musicale migliore dedicato da un padre al proprio figlio, che i lettori possono scoprire sfogliandolo".

Da questa esperienza di vita è nato Io ci sarò sempre, volume dato alle stampe con l'editore Porto Seguro. Oltre ai testi di Meroni, il libro riporta anche le vignette di Cristina Cesana, disegnatrice di Sirone, "brevi fumetti che sdrammatizzano alcune situazioni del quotidiano" prosegue l'autore.

Primo tassello di un progetto nobile

L'intento di Mauro va ben al di là della semplice operazione editoriale. L'obiettivo è molto più nobile. "Si tratta del primo tassello di un progetto che ho in mente da un anno - spiega il galbiatese - Vorrei arrivare a sensibilizzare nei comuni del territorio e nelle scuole affiancato da persone competenti, psicologhe e logopediste, specializzate nel trattare patologie autistiche. Perché le scuole? I bambini devono abituarsi a creare inclusione fra loro. C'è inoltre un deficit legislativo nella tutela degli alunni autistici a livello di inclusione scolastica, occorre fare di più per far sì che queste persone vengano accettate e comprese, perché fra qualche anno diventeranno adulte. Purtroppo le statistiche sono importanti: 1 bambino su 77 manifesta disturbi dello spettro autistico".

L'immagine scelta da Mauro per definire il progetto è davvero suggestiva. "Lo scopo è accendere un faro e attirare l'attenzione. Ci sono genitori che non accettano la realtà, c'è chi non ha i soldi per sostenere le terapie. Noi sul nostro territorio siamo fortunati per la presenza de La Nostra Famiglia, che fa le cose egregiamente. Ma non tutti hanno queste opportunità. Inclusione sociale, scolastica e aiuto alle famiglie sono fondamentali".

Il libro finora è stato presentato a Milano lo scorso 4 febbraio, nelle prossime settimane Meroni sarà a Roma e successivamente a Firenze. È in vendita sul sito della casa editrice Porto Seguro e sugli altri store (su Amazon è già esaurito, segno dell'interesse riscontrato, e sarà nuovamente disponibile a giorni).