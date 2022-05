Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 01/06/2022 al 08/06/2022 Orario non disponibile

L'ultimo appuntamento con l’Università per la terza Età UNI3 di Valmadrera sarà dedicato dedicato alla presentazione del libro "Pescarenico: Storia di uomini, pesci, reti, ricette e ricordi" e ai racconti di Luciano Riva. Nato e cresciuto in una famiglia di pescatori, Luciano Riva si definisce “la pecora nera della famiglia”, colui che ha interrotto una tradizione secolare che durava da prima del 1400 a Pescarenico, in quanto tutti i suoi avi sono stati pescatori di professione.

La famiglia Riva, con altre tre famiglie storiche, i Ghislanzoni, i Monti e i Polvara, erano i proprietari del diritto esclusivo di pesca nel Lago di Pescarenico (ufficializzato dal rogito Vallotta del 1684), chiamati anche "Originari o Particolari". Per far conoscere alle nuove generazioni questo "Piccolo Mondo Antico", Luciano ha scritto e pubblicato un libro che parla delle quattro famiglie di Pescatori a Pescarenico.

Passando tra le vicende storiche del Territorio, dalla costruzione del Ponte Azzone Visconti nel 1336 fino ai giorni nostri, Luciano racconta con foto e documenti inediti la vita di queste famiglie di pescatori. Non manca un capitolo dedicato alla cucina del pesce con numerose ricette di famiglia. All'interno del libro oltre a vari ricordi e una carrellata sui pesci del Lago, si parla anche di un ritrovamento fortunoso di uno scheletro e di una moneta del 1617 avvenuto scavando in un magazzino, adibito a ricovero delle reti, con una storia incredibile ricostruita dall'autore. L'incontro sarà arricchito anche dalla visione di un breve filmato illustrativo.

L'incontro che si terrà mercoledì 1 giugno vuole anche essere propedeutico alla visita guidata a Pescarenico proposta e organizzata sempre dalla UNI3 mercoledì 8 giugno. La gita inizierà verso le ore 16:00 con la visita guidata alla chiesa e al convento di Pescarenico, continuando con un percorso particolare tra le vie e le piazzette del rione accompagnati da Luciano Riva che con il padre ha vissuto per molti anni l'arte della pesca. Il pomeriggio si concluderà alle ore 18:00 con l’apericena da “Ceko il Pescatore”, per gustare i piatti di pesce del nostro lago e visitare i luoghi della pesca.

"Sono molto soddisfatta dell'intera rassegna sia per la numerosa partecipazione del pubblico ad ogni evento sia e soprattutto per i complimenti e ringraziamenti che i cittadini mi hanno rivolto dopo l'iniziativa o in incontri casuali - sottolinea Rita Bosisio, assessore ai Servizi Sociali, afferma - La parte finale della rassegna sono le piacevoli uscite guidate su argomenti trattati durante l'anno e sarà il momento dei saluti e dei ringraziamenti ai miei indispensabili collaboratori".