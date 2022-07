Le studentesse modello Gaia e Serena mettono il punto esclamativo all'anno scolastico del Parini

Due eccellenze assolute, entrambe ragazze, hanno messo un bel punto esclamativo all'anno scolastico 2021/22 del Liceo Parini di Barzanò. Si tratta di Gaia Citterio e Serena Redaelli, che hanno concluso il ciclo scolastico superiore con 100/100. Entrambe inoltre hanno conseguito il diploma Esabac, che consente di approfondire la lingua e la cultura francese a partire dal terzo anno scolastico. Anche in questo caso il voto conseguito è stato il più alto: 20/20. Doppia soddisfazione dunque, da un lato per le due alunne con il doppio successo, dall'altro per la scuola, con la sua dimostrazione di resilienza e sguardo al futuro.

Il corpo docente si è detto soddisfatto del lavoro svolto dagli studenti in questi mesi e dei risultati della prima maturità post-lockdown, non solo per le due ragazze che hanno ottenuto il massimo punteggio.

"Sapevamo che l'obiettivo era arduo - spiegano - ripristinare la didattica in presenza e la socialità tra i ragazzi, persa in quasi due anni di chiusura, non era scontato. In più il ritorno al classico esame di maturità, con le due prove scritte e gli orali, dopo le esperienze in Dad, rappresentava una sfida che però ci sentiamo di aver vinto, grazie anche alla grande dimostrazione di responsabilità dei ragazzi, che si sono lasciati guidare, consigliare, impegnandosi al massimo".

Il bilancio dell'anno scolastico

Tra le novità dell'anno appena concluso l'avvio dell'indirizzo liceo delle Scienze umane (Les), opzione Economico sociale, che si è integrato benissimo con il Liceo linguistico. Le due classi hanno anche condiviso il laboratorio esperienziale di scienze umane, con uno psicologo sociale dell'Università Cattolica di Milano, e il laboratorio di mediazione, con un team di avvocati (Annabella Brumana, Monica Rosano e Roberta Zucchi che ormai da anni collaborano con le scuole della provincia) che ha fatto conoscere una modalità di risoluzione dei conflitti "pacifica", strumento utile in tutte le situazioni della vita, personale e lavorativa.

Oltre a una tre giorni in Liguria sono stati proposti il progetto di teatro e musica Laivin, il percorso di educazione alimentare "I buoni frutti del mangiar sano" e la tre giorni di recupero e potenziamento. Tra le curiosità, uno stage di dieci giorni all'aeroporto di Orio al Serio dove i ragazzi di quarta sono stati impegnati in qualità di addetti al check-in. Attività da sottolineare il tirocinio al Giornale di Merate e l'esperienza a Malaga per un soggiorno di studio della lingua spagnola e di stage.

Gli obiettivi futuri

"Accanto ai tradizionali appuntamenti per i ragazzi (dai pomeriggi aperti al coaching studenti, dal teatro alle gite che stiamo già programmando, dopo che lo scorso anno abbiamo toccato Palermo e Parigi) - spiegano i docenti - stiamo progettando altre proposte interessanti, che sappiano conciliare i desideri degli studenti con l'attività didattica e le richieste del mondo che ci sta intorno, ovvero il territorio brianzolo, col suo tessuto imprenditoriale. L'obiettivo ambizioso che ci stiamo ponendo infatti è preparare in modo più aderente al mondo che cambia i nostri giovani studenti, che si dovranno costruire il loro domani. Tutte premesse per un altro anno straordinario".