Area Pagani, i lavori proseguono. Lidl apre le candidature per il supemercato

Lavori in corso all'interno dell'area ex Pagani di Lecco. Partita il 20 maggio 2021, la maxi opera prevista nella grande zona dismessa di Germanedo vedrà sorgere un complesso residenziale (Ca' del Lario), dei parcheggi, sia a raso che interrati, e un supermercato a marchio Lidl, attualmente non presente in provincia e la cui realizzazione è stata autorizzata dal Comune di Lecco a inizio maggio. La superficie occupata sarà di 1.600 metri quadrati di spazio.

E proprio la catena europea di supermercati di origine tedesca, facente parte dello Schwarz Gruppe, ha aperto con grande anticipo le candidature per selezionare il personale da inserire all'interno del punto vendita. Nel frattempo camion, ruspe e gru proseguono con la rimozione del terreno e la costruzione dei vari blocchi.

Lidl cerca personale a Lecco

In base a quanto si legge sull'annuncio, l'azienda sta cercando nuovi collaboratori da inserire all'interno della squadra. Due i ruoli ricercati:

Assistant Store Manager (f/m)

Addetto Vendite (f/m)

“Entrando a far parte del nostro team di filiale - si legge -, sarai responsabile di alcune attività operative all'interno dei nostri punti vendita e contribuirai con il tuo supporto quotidiano a rendere più piacevole l'esperienza di acquisto dei nostri clienti”.

La posizione

Chi ha già avuto esperienza nel settore del Retail o della GDO, nel ruolo dell'Assistant Store Manager part-time/full-time (f/m) sarà “un fondamentale supporto a tutte le attività manageriali dello Store Manager come ad esempio la gestione del personale e dell'assortimento”.

Chi ritiene importante il contatto con la clientela, potrà metterti alla prova nella posizione di Addetto Vendite part-time (f/m) attraverso l'attività di cassa, rifornimento merce e l'assistenza ai clienti.

Il profilo ricercato

I requisiti richiesti sono i seguenti:

diploma di maturità;

Mettere il cliente al centro dell'attività quotidiana e impegnarsi a far sì che torni anche domani;

pensare che insieme si possano raggiungere risultati migliori;

riuscire a svolgere più attività contemporaneamente definendo le giuste priorità;

essere incuriositi dal settore della Grande Distribuzione.

La nostra offerta

Il Recruiting Day sarà svolto in modalità digitale attraverso la piattaforma dell'azienda il giorno 15.03.2022 dalle ore 09:00 alle ore 15:00. Dopo aver compilato il form online, se il profilo risulterà in linea con una delle posizioni aperte il candidato sarà contattato per illustrare le modalità dei successivi step della selezione.

I benefit