Applausi per lo spettacolo a lago degli Elfi danzanti

Applausi a Lierna per gli elfi ballerini e il loro colorato spettacolo a lago. I componenti del gruppo di danzatori "Experience Dance Academy" guidati dal direttore Matteo Addino, si sono esibiti la scorsa sera nell'iniziativa promossa dalla Pro loco Lierna per il Natale 2021, all'insegna di originalità e tradizione. Il gruppo di magici elfi si è radunato nel tardo pomeriggio in zona scuola, attraversando poi a passo di danza il rione storico Villa per arrivare fino in piazza IV Novembre.

L'"Experience Dance Academy" è un corpo di ballo conosciuto al grande pubblico per il programma Ballando con le stelle seguitissimo su Rai 1. Matteo Addino è un geniale coreografo dalla cui scuola sono usciti eccellenti danzatori, ed è coautore di videoclip di famosi musicisti oltre che direttore della Naima Academy da lui definita "la casa per ballerini" in prima serata sulla Rai ne "Il cantante mascherato" con Milly Carlucci. Alla chiamata della Pro loco hanno risposto in tanti, offrendo con entusiasmo il loro contributo. Privati cittadini, tutti gli esercenti liernesi e, non certo ultima, l'Amministrazione comunale. E il risultato non è mancato.

Il ricordo di Alessandro Bono, il rocker gentile

Non solo festa e spettacolo: anche un tocco di commozione ha accompagnato la manifestazione di Lierna. All'iniziativa ha infatti voluto essere presente anche la signora Luisa, madre di Alessandro Bono, compianto cantante stroncato dall'Aids nel 1994 e sepolto proprio nel cimitero di Lierna. Il centro rivierasco era infatti stato scelto dalla famiglia del Rocker come tranquillo rifugio lontano dalla movimentata Milano, dove era nato nel 1964. Qui sul lago ispirato dalla calma atmosfera, scriveva le sue canzoni. Nella piazza del paese è stata diffusa una sua canzone, e la madre Luisa si è commossa per tanta dimostrazione di affetto nei confronti dell'amato figlio. La donna ha scattato anche qualche foto con gli Elfi dello show.

La storia di Alessandro Bono è stata ripercorsa di recente nel libro "Alessandro Bono, Il rocker gentile", pubblicato dall'esperto e documentato cultore di musica, Andrea Pedrinelli, ed esposto anche in alcune vetrine di Lierna. Il ricavato delle vendite verrà devoluto alla Anlaids, l'associazione italiana fondata nel 1985 impegnata a fermare la diffusione e a sostenere l'assistenza delle persone malate. Agli acquirenti del libro, l'omaggio di un cd con le canzoni di Alessandro Bono. Il cantante aveva anche calcato il palco dell'Ariston al Festival della canzone a Sanremo in tre edizioni: 1987, 1992 duettando con Andrea Mingardi con il pezzo "Con un amico vicino”, e nel 1994.

(Si ringrazia Alberto Bottani per le foto e la collaborazione)