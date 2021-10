Nuovo limite di velocità fuori Verderio: vietato superare i 50 chilometri orari

Nuovo limite di velocità di 50 chilometri orari sulla Strada Provinciale 55 di Verderio.

La Provincia di Lecco, con ordinanza n° 70, ha regolamentato il traffico nei tratti di strada esterni al centro abitato, e precisamente tra il pk 10+240 (nei pressi dell'intersezione con via Salette) e il pk 10+650 (intersezione con via Aldo Moro) e tra il pk 12+190 (nei pressi dell'intersezione con via Grigna) e il pk 12+995 (confine con il Comune di Cornate d'Adda), in quanto a tutela dell'incolumità degli utenti della strada. Il nuovo limite entrerà in vigore dalle ore 12 di lunedì 25 ottobre sino a successiva revoca.

Chiusura notturna del ponte San Michele

Sempre la Provincia di Lecco, con ordinanza n° 71, ha disposto la chiusura del ponte San Michele sull'Adda per altre due notti al fine di agevolare i lavori di Rete Ferroviaria Italiana. Nello specifico, sono in programma lungo la SP54 - nel tratto fra i Comuni di Paderno e Calusco - attività di rimozione materiali dal cantiere operativo sull'arco rampante del ponte San Michele sul fiume.

Per le operazioni da svolgere è necessario occupare la sede stradale con mezzi e maestranze; per questo motivo la Provincia di Lecco ha ritenuto opportuno ordinare la chiusura totale al transito della SP54 dal pk 13+300 circa (ingresso al Ponte San Michele lato Provincia di Lecco) sino al pk 13+435 circa (fine competenza Provincia di Lecco e inizio SP 166 in Provincia di Bergamo) nel comune di Paderno d'Adda, in solo orario notturno (tra le 22 e le 06) dei giorni 25-26 ottobre e 2-3 novembre 2021, al fine di limitare i disagi per la circolazione stradale.