Limonta apre agli investitori: ceduto un quarto della società a Tamburi Investment Partners

Firma storica per Limonta 1893. L'azienda di Costa Masnaga ha sottoscritto un accordo vincolante per l’ingresso di Tamburi Investment Partners S.p.A., Gruppo Industriale e indipendente e diversificato quotato al segmento Star di Borsa Italiana, al 25% in Limonta S.p.A., in parte mediante aumento di capitale e in parte mediante acquisto di azioni. L’investimento complessivo sarà di circa 89 milioni di euro.

“L’operazione ha l’obiettivo di affiancare la proprietà e il management nel percorso di crescita del Gruppo - anche per linee esterne - affinché Limonta possa assumere il ruolo di aggregatore nel settore del tessile ad alto valore aggiunto in Italia, nell’ottica di “fare sistema” in un comparto ancora molto frammentato”, si legge in una nota diffusa dalla società di Costa Masnaga.

Limonta, leader a livello europeo nel settore tessile, con un fatturato stimato per il 2021 di oltre 160 milioni e 850 dipendenti, dispone di una filiera tessile completa che si combina con le tecnologie di resinatura, spalmatura, coagulazione e stampa, con un’attenzione particolare sullo sviluppo di prodotti sostenibili. La coesistenza di queste due “anime” produttive e tecnologiche la rende un unicum nel panorama dei tessuti uniti, jacquard e spalmati per abbigliamento, accessori e arredamento.

Limonta in Borsa?

L’azienda ha sviluppato capacità, know-how e una vasta gamma di lavorazioni e soluzioni tecniche innovative che, unite ad un consolidato orientamento alle tematiche ESG – in termini di rispetto e tutela dell’ambiente e gestione responsabile della catena di fornitura – le ha permesso di posizionarsi quale partner strategico delle più grandi maison internazionali del lusso.

“Crediamo che T.I.P. sia il partner ideale per affiancare la famiglia che mantiene il controllo, nella realizzazione del progetto di crescita industriale accelerata del Gruppo - ha spiegato l’amministratore Delegato Paolo Limonta - Abbiamo infatti, condiviso fin da subito, valori, strategie e soprattutto, un approccio di lungo periodo. Dopo oltre 120 di storia siamo molto felici di iniziare un’ulteriore fase di sviluppo”. L’esecuzione dell’operazione è prevista entro la fine del 2021. Limonta e T.I.P. hanno inoltre concordato di prevedere la quotazione in borsa in un orizzonte di medio termine.