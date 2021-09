"Linea Verde" racconta il ramo di Lecco: un viaggio tra Brianza e Alto Lago, passando per la Valsassina

È andata in onda, come da programma, domenica 26 settembre la puntata di "Linea Verde" dedicata a “quel ramo del Lago di Como”. Si tratta del primo appuntamento della nuova stagione del programma che va in onda alle 12.20 su Rai1: un avvio speciale da quei luoghi che Alessandro Manzoni ha reso eterno e universale nel suo romanzo "I Promessi Sposi". Beppe Convertini e Peppone hanno esplorato borghi, aziende agricole, zone di pregio artistico e naturale della provincia di Lecco.

Varenna e Barzio

Nei secoli la costa del Lago di Como si è arricchita di ville circondate da rigogliosi giardini, dove crescono specie botaniche provenienti da tutto il mondo. Come Villa Monastero, a Varenna. La prima ricchezza del lago è la sua bellezza, ma molto importanti sono le risorse ittiche: verrà raccontata la storia dei pescatori che continuano ancora oggi un'antica tradizione, alla base della gustosa cucina di lago.

A Barzio, in Valsassina, si parteciperà alla raccolta stagionale di mele e, proprio sulle sponde del lago, si seguiranno le prime vendemmie. Si visiteranno vigneti terrazzati e con forti pendenze, le cui escursioni termiche sono importanti e donano ai vini freschezza e sapidità. Si racconteranno poi aziende di allevamento bovino di piccole dimensioni, tra i dieci e i quaranta capi, sui monti di Bellagio. Una volta il lago era puntellato di queste piccole realtà, oggi ne sopravvivono molto poche.

In Brianza

Dal loro latte, come da tradizione, si ottengono burro, formaggi cremosi, e il famoso "magro". Infine, nella zona della Brianza lecchese, si visiterà una Cascina davvero speciale, che unisce la passione per l'agricoltura biologica alla missione dell'agricoltura sociale, con l'inserimento lavorativo di ragazzi diversamente abili. Linea Verde è un programma di Camillo Scoyni e di Giuseppe Bosin, Andrea Caterini, Dario Di Gennaro, Lucia Gramazio, Carola Ortuso, Yari Selvetella, Nicola Sisto, Marco Zampetti. Regia di Emilia Mastroianni, Pierluigi Siena. Produttore esecutivo Federica Giancola.