Chiara Boniotti nuova presidente del Lions Lecco Host

I soci del Lions Club Lecco Host si sono riuniti per celebrare la nuova presidente del club, Chiara Boniotti, e per dare il benvenuto a 2 nuovi soci. La serata si è aperta con le parole del presidente uscente Giuseppe Manzoni: "Grazie ai soci per i service che abbiamo potuto portare avanti in questa annata, soprattutto rivolti ai giovani, adesso sono contento di lasciare il ruolo di presidente a Chiara".

Massimo Radici, cerimoniere del Club ha poi chiamato i nuovi soci del Lions Club Lecco Host: Daniela Riva, sponsorizzata dal socio Marco Corti, e Giuseppe Negri, sponsorizzato dal socio Antonio Brusadelli. Daniela Riva, dal 2013 notaio e Giuseppe Negri, ceo di Ecotes srl e Nemar srl, hanno pronunciato il giuramento del Lions diventando ufficialmente parte del Club. Durante la serata è stato dato anche il riconoscimento di 20 anni di partecipazione nel club al socio Vittorio Boni.

Massimo Radici ha chiamato il presidente uscente e il neopresidente per il momento della spillatura che ha ufficialmente dato inizio alla presidenza di Chiara Boniotti. "Ringrazio tutti voi per la cortesia che avete voluto riservarmi con la Vostra presenza qui stasera, e un sincero grazie, in particolare, a tutti voi, amici Soci, che avete voluto dimostrarmi fiducia chiamandomi, quest?anno, alla Presidenza del nostro sodalizio - ha dichiarato Chiara Boniotti - Fin dal primo momento, e ci tengo a sottolinearlo visto l?ingresso di due nuovi soci, ciascuno di noi sa che l?entrare a far parte di un Club Lions, non rappresenta affatto un punto d?arrivo, ma solo un punto di partenza per migliorare il nostro 'We Serve'. Il Club è il luogo dove si cementa il senso della solidarietà e dell?amicizia, dove ci si confronta, dove si progetta, dove si costruisce la 'socialità' che è alla base del nostro agire. Non siamo Lions per essere, ma Lions per fare".

La neo presidente ha quindi aggiunto. "L?invito, cordiale e fermo al tempo stesso, pertanto, è, da subito, quello che ciascuno di noi si impegni a creare e a diffondere all?interno del Club quello spirito di servizio, fatto di presenza, di progettualità e di concretezza e non solo di parole. Se ciascuno di noi farà proprio questo invito, avremo creato le premesse per la realizzazione di un mondo migliore. Chiudo rinnovando a tutti voi il mio saluto caloroso e il mio grazie di cuore, anche a tutta la squadra che mi sosterrà nel corso di quest?anno".