L'atleta Lisa Vittozzi in visita alla Fiocchi Munizioni

Lisa Vittozzi, celebre biatleta italiana, e il suo allenatore Klaus Höllrigl hanno fatto visita alla Fiocchi Munizioni. Le recenti vittorie di Lisa, tra cui il secondo posto a Ostersund e il bronzo a Oberhof,

sono l'ultimo capitolo di una serie di successi. "L'uso di munizioni di alta qualità come le Exacta Winter ha indubbiamente contribuito a questi risultati, ribadendo l'importanza della scelta di prodotti affidabili e precisi per prestazioni eccellenti" - ricorda in una nota stampa l'azienda lecchese.

Vittozzi, insieme alla nazionale femminile di Biathlon, ha dimostrato la sua performance anche nella tappa italiana della Coppa del Mondo Ibu ad Anterselva. La giornata di mercoledì 1° giugno in azienda, arricchita da un incontro significativo, ha sottolineato l'importante ruolo di Fiocchi Munizioni come sponsor tecnico della Fisi, Federazione Italiana Sport Invernali.

"Il tenace spirito competitivo e l'impegno di Lisa Vittozzi nel biathlon riflettono i valori che Fiocchi Munizioni persegue: dedizione all'eccellenza, precisione e perseveranza". La visita ha offerto un'opportunità inestimabile per interagire con coloro che utilizzano direttamente i prodotti dell’azienda, fornendo preziose indicazioni per l'ottimizzazione continua delle soluzioni di Fiocchi Munizioni.

"Il feedback diretto da atleti del calibro di Vittozzi è essenziale per la nostra attività di ricerca e sviluppo - ha affermato l'amministratore delegato di Fiocchi Munizioni - Siamo entusiasti di supportare Lisa nel suo percorso professionale e grati per l'opportunità di apprendere da lei e dal suo allenatore". Nel corso dell'incontro, Vittozzi e Höllrigl hanno potuto approfondire la comprensione dei processi produttivi aziendali, rafforzando il legame tra Fiocchi Munizioni e il team della biatleta.

"Fiocchi Munizioni è orgogliosa di associarsi a un talento sportivo come Lisa Vittozzi, contribuendo al suo successo grazie all’impegno nella produzione di munizioni di alta qualità. L’azienda si impegna a garantire che i prodotti rispondano alle esigenze degli atleti più competitivi".