Aprile, dal cielo 65 millimetri di pioggia. Ma il lago ha ancora sete

Il lago è un po' più pieno. Ma lo strascico della siccità invernale si fa decisamente ancora sentire. È il bilancio che ci lascia l'arrivo delle (benedette) pioggie primaverili, che ad aprile hanno scaricato circa 65 millimetri, 64,7 per la precisione, sul territorio lecchese. Lo si apprende dai dettagliati dati riferiti da MeteoLecco.it: la decade che stiamo vivendo, la terza del mese, è stata quella maggiormente piovosa, con un paio di millimentri in più (33,5 millimetri) rispetto alla prima (31,2 millimetri); completamente asciutta, invece, la seconda.

Tmed Prec. Giorni di

pioggia Vmed Dir. 1° decade 10.4 °C 31.2 mm 3 5.7 Km/h NNE 2° decade 14.6 °C 0.0 mm 0 3.0 Km/h S 3° decade 12.4 °C 33.5 mm 4 3.3 Km/h NNE Mese 12.5 °C 64.7 mm 7 4.0 Km/h NNE

Dati MeteoLecco.it

Il giorno più piovoso del mese è stato quello quello che ha aperto aprile con i suoi 24,9 millimetri, seguito dal 25 aprile (10,9 millimetri).

Tmed Prec. Vmed 1 8.4 °C 24.9 mm 10.9 Km/h 2 6.5 °C 4.3 mm 3.9 Km/h 3 7.2 °C 0.0 mm 2.6 Km/h 4 7.7 °C 2.0 mm 2.1 Km/h 5 10.9 °C 0.0 mm 6.0 Km/h 6 12.0 °C 0.0 mm 2.1 Km/h 7 13.7 °C 0.0 mm 1.3 Km/h 8 15.3 °C 0.0 mm 5.8 Km/h 9 12.4 °C 0.0 mm 17.5 Km/h 10 9.9 °C 0.0 mm 5.0 Km/h 11 12.4 °C 0.0 mm 2.9 Km/h 12 13.3 °C 0.0 mm 2.3 Km/h 13 14.9 °C 0.0 mm 2.4 Km/h 14 17.0 °C 0.0 mm 4.3 Km/h 15 18.0 °C 0.0 mm 2.1 Km/h 16 17.2 °C 0.0 mm 4.8 Km/h 17 13.2 °C 0.0 mm 3.9 Km/h 18 13.3 °C 0.0 mm 2.6 Km/h 19 14.3 °C 0.0 mm 2.4 Km/h 20 12.8 °C 0.0 mm 2.3 Km/h 21 12.2 °C 0.0 mm 2.7 Km/h 22 12.4 °C 0.0 mm 3.1 Km/h 23 12.1 °C 10.4 mm 3.7 Km/h 24 11.8 °C 3.3 mm 3.1 Km/h 25 13.5 °C 10.9 mm 4.5 Km/h 26 12.4 °C 8.9 mm 2.4 Km/h

Dati MeteoLecco.it

Notevole anche l'escursione termica: siamo passati dai 24.9° rilevati il 15 aprile, giorno più caldo del mese con i suoi 18°, ma solo il 2 aprile la colonnina di mercurio, a Lecco, aveva toccato i 3.4°, con temperatura media di 6.5° durante lo stesso giorno. Vento? Moderato, con punta di 62,8 km/h spirati da nord il 9 aprile.

Lago ancora in sofferenza

Il lago, dicevamo. Secondo laghi.net, portale degli Enti regolatori dei grandi laghi, siamo ancora a circa 12 centrimetri (rilevamento a Malgrate delle 21.30) sotto lo zero idrometrico rispetto a una media di +29,6 centimetri per ogni 26 aprile dal 1946 in avanti; nel 2021 eravamo a -2,4 centimetri, nel 2020 a 19,5 centimetri, nel 2019, epoca pre Covid-19, addirittura 62,5 centimetri sopra lo "0". In tre anni, quindi, la discesa del grafico è stata costante, con una perdita di 74,5 centimetri a livello di altezza idrometrica. Il volume dell'invaso è di 39.200.000 metri cubi (39,2 10^6 m3), l'afflusso di 118.4 m3/sec contro una media di 161,8 m3/sec. Le ulteriori piogge previste per l'inizio di maggio dovrebbero permettere di tamponare ulteriormente quella che è una vera e propria emergenza idrica per il territorio lecchese, ancora lontana dall'essere completamente risolta.



Grafico laghi.net