I ragazzi di Living Land ridanno luce alla recinzione della Fondazione Carcano

È Luglio, ma il caldo invitante a un tuffo rinfrescante al lago non distoglie le ragazze e i ragazzi impegnati nel progetto Living Land.

Un'esperienza definita "di crescita personale e di utilità per la comunità" perché è proprio sui beni comuni che i giovani chiamati alla sistemazione dell'arredo urbano impegnano come ogni anno il loro tempo libero dalla scuola. A Mandello del Lario il primo gruppo di verniciatori si è dato appuntamento alla Fondazione Carcano per ridare colore alla recinzione del parco che cinge la villa liberty di proprietà dell'omonima realtà mandellese destinata per statuto ad attività culturali.

A conclusione di questo intervento le ragazze e i ragazzi di Living Land, coordinati dagli educatori Walter e Domenico, trasferiranno il loro raggio d'azione in altre realtà, dai giardini pubblici ad altre location urbane. Carta vetrata, vernice e pennelli gli strumenti nelle loro mani. Nella pausa pranzo una pizzata in compagnia per condividere anche i momenti extra lavoro.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)