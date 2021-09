Living Land apre le porte ai giovani: opportunità di lavoro nelle scuole

Opportunità di lavoro per i giovani lecchesi. Dopo l’esperienza positiva dello scorso anno, anche per il 2021 i giovani competenti di Living Land supporteranno con entusiasmo e serieta? la ripartenza delle scuole, per garantire a bambini e famiglie uno spazio educativo e di cura al termine delle lezioni. I servizi educativi del Comune di Lecco gestiti dal personale educativo dell'Impresa Sociale Girasole potranno avvalersi di una squadra di ragazze e ragazzi che verra? selezionata nei prossimi giorni dallo staff di Living Land.

Fino al 19 settembre

I giovani interessati a vivere questa esperienza possono candidarsi al bando “Giovani competenti Attivita? pomeridiane nelle scuole A.S. 2021/2022” fino al 19 settembre, inoltrando la propria domanda tramite il form sul sitowww.livingland.info. Per partecipare e? necessario avere un’eta? compresa tra i 18 e i 27 anni e predisposizione e interesse a lavorare con i bambini; essere in grado di gestire gruppi di bambini/ragazzi anche in modo autonomo; sapersi muovere nel contesto di lavoro riconoscendo e rispettando il proprio ruolo e quello delle altre figure professionali presenti, essere una persona affidabile, puntuale e costante; dare la propria disponibilita? a svolgere il servizio dalla prima settimana di ottobre 2021 fino alla conclusione dell’anno scolastico nel giugno 2022. Verranno considerati requisiti preferenziali il diploma di maturita?, aver svolto o svolgere studi in campo umanistico o sociale, aver maturato esperienza in attivita?di tipo artistico, ludico-ricreativo e/o sportivo con bambini, la residenza o il domicilio in uno dei comuni dell’Ambito di Lecco e di Bellano.

Come candidarsi

I giovani selezionati, per tutto l’anno scolastico, affiancheranno gli educatori nella gestione delle attivita? pomeridiane rivolte a bambini della scuola primaria che si svolgeranno presso gli Istituti Scolastici della citta? di Lecco. Saranno sempre accompagnati da un tutor che programmera? e coordinera? il lavoro e potranno beneficiare di una formazione. L’incarico richiedera? un impegno di tre pomeriggi a settimana dalle 16.00 alle 18.00 oltre ad un incontro di equipe settimanale in orario e giorno da concordare e si configurera? attraverso un regolare contratto di lavoro.

Per partecipare occorre compilare il formulario online presente sul sito www.livingland.info entro domenica 19 settembre 2021. Per informazioni e? possibile contattare Alice Ponzoni all’indirizzo e- mail livingland.giovani@consorzioconsolida.it.