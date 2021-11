Bentornate, "Luci su Lecco": il centro illuminato a giorno con le suggestive proiezioni

Come annunciato nelle scorse settimane, Lecco è tornata a essere illuminata dalle proiezioni natalizie. Dopo lo stop forzato del 2020, infatti, l'associazione Amici di Lecco è tornata in campo con "Luci su Lecco", apprezzatissima iniziativa andata in scena durante le Festività del 2019. Dal 27 novembre al 9 gennaio, dalle 16.30 a mezzanotte, via Cavour, piazza Armando Diaz, piazza XX Settembre, piazza Cermenati, via Roma e piazza Manzoni saranno colorate con le frasi e le immagini che richiamano "Promessi Sposi", "Divina Commedia" e "Schiaccianoci", tre pietre miliari della cultura mondiale.

L'inaugurazione è avvenuta alle 17: gli imprenditori si sono uniti nel "click" del pulsantone rosso che ha acceso le luci per la prima delle tante serate in programma.

Amici di Lecco: chi sono

Eufrasio Anghileri

Antonio Bartesaghi

Andrea Beri

Maria Bonaiti

Natale Castagna

Giovanni Cogliati

Luigi Colombo

Ercole Crippa

Maria Grazia Dell'Oro

Stefano Fiocchi

Mario Invernizzi

Ausilia I Race

Daniele Nava

Antonio Peccati

Alberto Pedretti

Lorenzo Riva

Rodolfo Riva

Antonio Tirelli

Paolo Valassi

Gli sponsor di "Luci su Lecco"