Gli occhi del mondo su Lecco e Colico: la macchina di Google gira in città

Tempo di aggiornamento dell'archivio per Google Street View. La nota piattaforma del colosso americano, legata a doppio filo con Google Maps, periodicamente aggiorna le fotografie che compongono lo smisurato database messo a disposizione degli utenti di tutto il mondo. Proprio in questi giorni l'inconfondibile automobile sta circolando per le vie di Lecco e Colico Piano, ma sono varie le zone della Lombardia battute dalla quattro ruote: si tratta di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Legnano, Crema, Colico Piano, Castiglione delle Stiviere, Bormio, Vigevano. Possibile incrociare anche gli addetti con il Trekker, ovvero lo zaino tecnologico che svolge la medesima funzione. Scatti mondiali, insomma.

Google Street View: dove sarà in Italia nel 2023