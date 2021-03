Mandello: "Casa Comune" apre un filo diretto con i cittadini

Un filo diretto con i cittadini. Un nuovo servizio, a disposizione dei mandellesi, arriva dalla minoranza "Casa Comune". Il gruppo che in Consiglio comunale rappresenta la coalizione di centrosinistra ha infatti messo a disposizione di tutti una mail con la quale sarà possibile esprimere qualsiasi opinione, avanzare proposte e consigli, segnalare spunti.

L'iniziativa vuole andare incontro a una necessità che purtroppo vale per tutti in questo periodo pandemico, ovvero sopperire alla possibilità di incontrarsi direttamente per ascoltare le proposte delle persone. L'indirizzo mail cui scrivere è parlacon@casacomunemandello.it.

Cari cittadini, per dare ascolto alle vostre parole, prendere spunti per iniziative e affrontare le questioni che man mano ci sottoporrete, abbiamo attivato la mail parlacon@casacomunemandello.it. In questo periodo ancora di piena emergenza, in cui i contatti personali non sono possibili come tutti vorremmo, abbiamo comunque pensato di mettere in pratica questa iniziativa, già inserita nel nostro programma elettorale. Questa "porta aperta" ora aspetta solo voi!