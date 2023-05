Mandello: il dramma di Malala parla al cuore dei giovanissimi

Malala. Un nome che di primo acchito potrebbe non evocare ricordi, contrariamente all'oculata scelta compiuta dal Festival della Letteratura di Mandello. Malala Yousafzai, infatti è una ragazza quindicenne pakistana che viene colpita a morte per il solo fatto di avere espresso il desiderio di leggere e studiare. Il tentativo di sopprimere la sua giovane vita e le sue legittime aspirazioni, per fortuna, falisce.

La sua storia, approdata all'assemblea generale delle Nazioni Unite, si tramuta nel 2014 nell'aggiudicazione del premio Nobel per la Pace, consegnato alla persona più giovane. E grazie a una coetanea, valente attrice di origine fasanese, Annalisa Cervellera, la vicenda di Malala conquista i palcoscenici. Con uno spettacolo teatrale prodotto dall'associazione Senza confine per drammaturgia e regia di Teresa Cecere e David Marzi, la storia dell'attivista pakistana viene raccontata con la formula di monologo inneggiante alla lotta per la libertà e l'emancipazione femminile.

Domenica pomeriggio a Mandello il teatro San Lorenzo ha avuto l'onore di ospitare (nel contesto Festival della letteratura) questa pièce, arricchita dal pathos interpretativo della promettente attrice Cervellera. Tra un pubblico di giovanissimi attenti e disciplinati, per i quali non si sarebbe percepito nemmeno il volare di una mosca, si è visto come attraverso un film la reale storia di Malala. Vicende che prendono avvio nella Valle dello Swat, Pakistan, il 9 ottobre 2012. È giornata di esami. La scuola è finita. Yousafzai è sull'autobus del ritorno a casa. L'uomo che sale a bordo del mezzo spara tre colpi che vanno a colpirla in pieno viso, riducendola in fin di vita. Miracolosamente continua a vivere e a combattere per i suoi ideali contro quei talebani intenzionati a fermare il desiderio di leggere e studiare che l'avevano attratta e affascinata fin da piccola.

L'avere inserito questo capitolo nel Festival della Letteratura, che per espresso desiderio dell'organizzatrice assessore alla Cultura Doriana Pachera vuole includere tutti i target di età (in questo caso "adatto dai dieci anni" e considerata la "silenziosa" attenzione sfociata in un fragoroso applauso), indica essere sulla strada giusta.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)