Il poco maltempo di luglio ha fatto danni milionari: fondi anche a Lecco

Il mese di luglio ha portato poche pioggie sul territorio lecchese. Sulla città capoluogo sono caduti 71.1 millimetri di pioggia (dati MeteoLecco.it), ma tutto il resto della Lombardia ha sofferto danni ingenti dal punto di vista materiale. È, infatti, stato stimato in circa 171 milioni di euro l'importo dei danni causati dagli intensi fenomeni temporaleschi che hanno colpito durante lo scorso mese. Si legge nella relazione rivolta al Capo del Dipartimento della Protezione civile firmata dall'assessore regionale allo Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione Stefano Bolognini, su delega del presidente della Regione Lombardia. Al territorio lecchese sono stati destinati 100mila euro. La relazione, redatta dalla Direzione Generale al Territorio e Protezione civile, ha fatto seguito alla richiesta dello stato d'emergenza di rilievo nazionale inviata la scorsa settimana dallo stesso governatore della Lombardia allo Stato centrale.

“Siamo intervenuti tempestivamente - ha evidenziato il governatore Attilio Fontana - per offrire risposte concrete e vicinanza ai cittadini e ai titolari delle imprese che hanno subito danni a causa dei fenomeni calamitosi. Pur in una fase in cui il governo nazionale è chiamato a svolgere attività di ordinaria amministrazione, siamo convinti che sia necessario un intervento dell'esecutivo in tempi rapidi. Chi può tornare a lavorare, deve essere messo nelle condizioni di riprendere quanto prima la sua attività”.

Brescia, 120 milioni di danni

L'alluvione che ha interessato diversi territori lombardi ha causato dissesti, smottamenti e danni intensi ad abitazioni private e attività produttive, in particolare nei territori della provincia di Brescia: si stimano 120 milioni di danni, con Niardo e Braone individuati come comuni più coinvolti, ma danni milionari si contano tra Pavia, Lodi e Cremona. Per contenerne gli effetti, in collaborazione con gli Enti locali e le Prefetture “sono state messe in atto misure rilevanti, sia in termini economici che di impegno del Volontariato regionale di Protezione civile per garantire assistenza alla popolazione”.

“Regione Lombardia - ha aggiunto l'assessore regionale alla Protezione civile Pietro Foroni - è intervenuta nell'immediato per garantire la salvaguardia delle popolazioni, vittime di un evento calamitoso davvero eccezionale. Il perdurare delle condizioni di rischio ha reso necessario, dopo la richiesta dello stato d'emergenza, un'ulteriore azione specifica da parte dell'istituzione regionale: abbiamo messo a disposizione fondi regionali pari a 5 milioni di euro per il ripristino delle condizioni di sicurezza, che si aggiungono a 1.200.000 euro già stanziati, sempre da parte di Regione Lombardia. Riteniamo che adesso anche il Governo debba fare la sua parte in aiuto alle popolazioni colpite”.

Lecco, 100mila euro di danni a luglio

Di seguito la stima dei danni con il dettaglio delle province colpite: