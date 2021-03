Il video del Dj "Dee no" al Manavello: «Musica in quota per regalare emozioni»

Dino Cassinelli racconta la sua originale iniziativa: «Ho girato un video a 1.112 metri di altezza anche per lanciare un messaggio di speranza in un momento delicato come quello attuale»

«L'idea è nata dopo che tutto si è fermato di colpo. Ho pensato di realizzare qualcosa di esclusivo e originale, in modo da trasmettere a tutti un'emozione particolare, guardando a un prodotto nuovo». Il ventinovenne dj Dino Cassinelli ha così deciso di girare un video in quota dando spazio alla musica in modo insolito, valorizzando anche le nostre vette nel rispetto dei distanziamenti.

Metalmeccanico residente in zona, Dino ha così raggiunto la location dello Zucco Manavello a 1.112 metri di altitudine. Qui, su una vetta cara ai mandellesi dove il Gruppo Amici di Luzzeno Gal posiziona la stella natalizia ammirata a distanza, Cassinelli ha dato spazio a note musicali in libertà.

"Dee no" - questo il suo nome d’arte - ha motivato la sua iniziativa con queste parole: «Il mio messaggio è anche quello di non scoraggiarsi mai, perfino quando si presenta un'emergenza tale da bloccare quasi tutto. Essendo io amante della musica e della montagna, ho voluto unire le due cose registrando questo djset in una location a me molto cara, il Baitello del Manavello».

Per il suo lavoro Cassinelli ha portato 40 chili di attrezzature in quota

Cassinelli è così salito in quota con una pesante carico di quasi 40 chili. Portare lungo il ripido sentiero l’attrezzatura idonea a ricreare un ambiente da disco in un suggestivo scenario naturale non è certo stato facile. Una difficoltà che comunque non ha frenato il 29enne, animato anche dal desiderio di diffondere un messaggio di speranza: «Nonostante tutto, la musica è ancora viva, e non si fermerà mai».

«In futuro ho in programma altri lavori in esclusiva, sempre in posti e località uniche, quindi rimanete connessi» - ha aggiunto l'autore del video che dal "balcone" sopra Mandello ruota a 360 gradi su tutto l’ambiente naturale che lo circonda.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)