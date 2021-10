Celebrati i 100 anni dell'istituto Santa Giovanna Antida

Festa a Mandello per i 100 anni dell'Istituto scolastico Santa Giovanna Antida. Il momento più significativo è stato vissuto ieri, sabato 16 ottobre, con la messa presieduta dal mandellese Dante Lafranconi - vescovo emerito di Cremona - alla presenza dei sindaci Riccardo Fasoli (Mandello) e Silvano Stefanoni (Lierna), dell'assessore regionale Alessandra Locatelli, delle religiose, degli studenti attuali e di quelli del passato. Presente anche una delegazione degli alpini.

L'occasione è stata importante anche per ripercorrere questo secolo di storia. Nato nel 1921, l'istituto era stato fortemente voluto dall'allora arciprete della parrocchia di San Lorenzo don Bai Rossi con il preciso intento di offrire alle famiglie l'educazione cristiana dei figli. Il primo novembre di 100 anni fa venne aperta la scuola elementare parrocchiale, presso l'oratorio maschile in via Bertola e la scuola materna in via Monastero, in un complesso in cui anche le suore dell'ordine di Santa Giovanna Antida Thouret avevano la loro abitazione.

Qui iniziò la storia, fatta non solo di muri, banchi e cattedre, ma anche di una vera e propria passione per l'insegnamento in un contesto cristiano cattolico. "Con l'obiettivo di contribuire a formare persone, capaci di libertà responsabile" - ha ricordato monsignor Dante Lafranconi che con il concelebrante don Vittorio Bianchi si formò proprio presso questa scuola.

Nel 1948, l'istituto venne acquisito da parte dei superiori dell'Ordine delle Suore, la villa liberty situata in via Manzoni di proprietà del Senatore Giorgio Enrico Falk. Per i mandellesi "il Villone" divenuto dimora delle religiose della Carità con il nome "Villa Regina Pacis" autorizzata nella sua apertura dall'allora vescovo di Como Felice Bonomini.

Negli anni sessanta, una nuova svolta entra a far parte di questa storia centenaria. Nelle immediate adiacenze della costruzione in stile liberty, si innalza, al civico 40 di via Manzoni, un funzionale edificio a cinque piani di moderna concezione che andrà ad ospitare, la scuola materna, le elementari e le medie, dotate di mensa per la refezione e spazi dedicati alla didattica e ai momenti ludici.

Nasce cosi l'Istituto Santa Giovanna Antida. Una realtà sempre in crescendo, che grazie al personale religioso e laico ha percorso questo lungo percorso educativo votato a formare gli adulti del domani, guidati dal motto "Solo chi ama educa".

(Si ringrazia Alberto Bottani per le foto e la collaborazione).