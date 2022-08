Mandello e Abbadia si preparano: dal 7 novembre arriva il sacco rosso

A Mandello e ad Abbadia Lariana l'autunno porterà con sé la rivoluzione del sacco rosso per la raccolta dei rifiuti indifferenziati. Dopo l'altolago, continua l'opera di introduzione della misurazione puntuale da parte di Silea. Dal 7 novembre la novità riguarderà i due comuni limitrofi a nord di Lecco.

"Grazie a tale nuovo modello - spiega il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli - verrà conteggiato il numero di sacchi conferiti da ogni utenza, saremo in grado sia di ottimizzare e razionalizzare i servizi di raccolta sia di incrementare ulteriormente le nostre percentuali di raccolta differenziata e riciclo. Ciò sarà possibile grazie all'utilizzo di un nuovo sacco rosso dotato di un codice identificativo associato alla singola utenza, che dovrà essere obbligatoriamente utilizzato per il conferimento dei rifiuti indifferenziati non riciclabili. Durante le attività di raccolta rifiuti, un apposito dispositivo consentirà di riconoscere il codice utente inserito nel sacco rosso e di conteggiare automaticamente i conferimenti effettuati da ciascuno".

Come annunciato dal sindaco mandellese, non cambierà nulla nella modalità di raccolta dei rifiuti né il calendario. Il cittadino dovrà semplicemente utilizzare il sacco rosso al posto di quello trasparente, nero o qualsiasi altro utilizzato in precedenza. Il rosso non dovrà contenere nessun rifiuto riciclabile (come ad esempio bottiglie e flaconi in plastica, lattine, vetro, contenitori in tetrapak, scarti di cucina, cartoncino, pile, elettrodomestici, ecc.).

"Siamo convinti che questo importante cambiamento porterà molti benefici ambientali al nostro territorio e confidiamo nella vostra indispensabile collaborazione per la buona riuscita del progetto" chiosa Fasoli.

Distribuzione dei sacchi, il calendario

Pubblichiamo di seguito il calendario per la distribuzione dei sacchi rossi a Mandello e ad Abbadia Lariana.

Punto di ritiro a Mandello:

Sala consigliare accanto al Municipio, Piazza Leonardo da Vinci 6

Sabato 20 agosto 16.00-19.00

Lunedì 22 agosto 9.00-13.00

Martedì 23 agosto 16.00-13.00

Mercoledì 28 settembre 9.00-13.00, 15.00-19.00

Giovedì 29 settembre 15.00-19.00

Venerdì 30 settembre 9.00-13.00

Sabato 1 ottobre 9.00-13.00

Lunedì 3 ottobre 9.00-13.00, 15.00-19.00

Martedì 4 ottobre 15.00-19.00

Mercoledì 5 ottobre 9.00-13.00

Giovedì 6 ottobre 15.00-19.00

Venerdì 7 ottobre 9.00-13.00

Sabato 8 ottobre 9.00-13.00

Punto di ritiro ad Abbadia Lariana:

Sala civica, Via Nazionale 93

Sabato 20 agosto 9.00-13.00

Lunedì 22 agosto 16.00-19.00

Giovedì 29 settembre 9.00-13.00

Venerdì 30 settembre 15.00-19.00

Sabato 1 ottobre 9.00-13.00