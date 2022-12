Quell'albero di Natale da record con ben 1.340 pezzi all'uncinetto

Non sono nuovi alla realizzazione di un vero capolavoro frutto di un paziente sferruzzare ed assemblare. Parliamo dell'albero di Natale ubicato fuori dalla sede del Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario, in via Degli Alpini 3, nato dalle mani dei volontari e simpatizzanti del servizio di autoambulanze che opera anche nei comuni limitrofi di Abbadia Lariana e Lierna.

Ora voce e parola ai numeri che fanno di questo abete di pezza un vero guinness dei primati: sono ben 1.340 i pezzi fatti all'uncinetto, cuciti l'uno all'altro e portanti come fossero sfere colorate 191 pupazzetti, ciascuno con il logo del Soccorso. Nel 2021, l'albero allestito con il medesimo stile di "puzzle all'uncinetto" era poi stato recuperato nelle sue componenti ritrasformate in coperte. Una scelta green all'insegna della solidarietà: quelle coperte erano infatti diventate un caldo riparo per persone bisognose e fragili della città di Lutsk, nei pressi di Leopoli, nell'Ucraina martoriata dalla guerra.

Grandi gesti per nobilitare lo scorso Natale e per celebrare quello in arrivo, salutato dagli auguri formulati dagli operatori del Soccorso degli Alpini "Tenente Gildo Molteni", guidati dal presidente Giancarlo Alippi. Sentiti ringraziamenti sono stati espressi nei confronti dei volontari per la loro generosa disponibilità nel realizzare l'albero da record, e poi ancora "ai benefattori che ci sostengono con i loro aiuti e non ci lasciano soli, alla cittadinanza e agli amici del Soccorso perchè ci vogliono bene. Augurando a tutti un Natale di pace e un nuovo anno in cui ritrovare le certezze e la serenità che i tempi bui ci hanno rubato. Un forte sentimento di speranza ci accompagni! Non smettiamo di credere! Non smettiamo di sognare! Merry Christmas".

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)