Il regalo degli alpini comaschi a quelli mandellesi: la Moto Guzzi sulla torta

Bella giornata per gli Alpini del gruppo di Mandello, che domenica hanno ospitato gli amici Alpini del gruppo di Senna Comasco e Capiago Intimiano. L'ospitalità aveva, come scopo principale, la visita al Museo della Moto Guzzi, guidata dai volontari che si alternano al museo con in testa Rocco Torri, il quale ha illustrato con competenza e dovizia di particolari la storia dell'Aquila e dei modelli più significativi.

"I nostri ospiti sono rimasti affascinati dalle moto esposte e dalle storie che si celano dietro di esse, soprattutto dai modelli da competizione, la 8 cilindri su tutti - spiega il capogruppo delle penne nere mandellesi Claudio Bianchi - Della delegazione facevano parte anche i sindaci dei due paesi, Francesca Curtale di Senna ed Emanuele Cappelletti di Capiago: è stato un vero onore averli con noi. Terminata la visita siamo scesi al lago e nella gelateria del nostro socio veterano Gigi abbiamo preso un aperitivo. Durante la sosta al lago ci ha raggiunto il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli che ha potuto salutare gli ospiti e scambiare qualche riflessione con i due colleghi. Dopo una passeggiata sotto i portici, durante la quale i nostri ospiti hanno potuto ammirare alcuni scorci suggestivi del paese, ci siamo incamminati verso la nostra sede, dove alcuni componenti del consiglio e alcuni soci, sempre disponibili con commovente solerzia, hanno preparato il pranzo conviviale".

Gli alpini comaschi hanno mostrato grande apprezzamento per il cibo proposto e per la disposizione della sede Ana di Mandello; alla fine del pranzo, il taglio della meravigliosa torta offerta dagli ospiti e ispirata alla giornata, con in evidenza i loghi dei gruppi e la scritta "Moto Guzzi" con l'immancabile aquila simbolo dell'utracentenaria azienda.

"Tanta storia da raccontare"

"A conclusione dei discorsi di commiato del sottoscritto, del capogruppo Roberto e dei sindaci, durante i quali si è ricordata la proverbiale disponibilità degli Alpini a essere sempre a disposizione di chi ha bisogno e la capacità di suscitare fiducia ed empatia, c'è stato il tradizionale scambio di doni, guidoncini, crest e libri sulla storia dei gruppi - conclude Bianchi - Il nostro paese ha molto da offrire, noi mandellesi siamo fortunati, abbiamo paesaggi meravigliosi e tanta storia da raccontare, ne abbiamo avuto ulteriore dimostrazione dallo stupore, l'ammirazione e i complimenti dei colleghi Alpini venuti in visita".

Non è tutto: nel pomeriggio alcuni soci del gruppo Ana Mandello hanno offerto the caldo ai ragazzi che partecipavano alle attività dell'associazione Fuoriclasse legata alla scuola media, a Molina, a conclusione di una bellissima giornata.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)