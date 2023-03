Mandello si arricchisce di un nuovo asilo nido: "Risposta alle esigenze delle famiglie"

Una nuova prestigiosa sede in vista per gli asili nido a Mandello. Ad annunciarlo è il sindaco Riccardo Fasoli.

Si stanno infatti svolgendo in questo periodo gli incontri di valutazione tra la Fondazione Ercole Carcano, il Comune di Mandello e la Cooperativa Sociale Cometa per insediare un asilo nido dove oggi è situata la struttura polivalente all'interno del parco della Fondazione Ercole Carcano.

"Richieste pressanti di posti"

"Le notevoli richieste di posti nido che arrivano dai cittadini di Mandello e dai territori vicini hanno spinto la Cooperativa Cometa che da anni gestisce il nido 'La Fabbrica dei Balocchi' di Via Rogola e da un anno il Micronido di Viale Costituzione, a rivolgere una richiesta al Comune affinché contribuisse a trovare una sede più ampia in grado di soddisfare tale compito - spiega Fasoli - L'Amministrazione, anche grazie al prezioso lavoro dell'assessore Guido Zucchi, ha subito avviato contatti con la Fondazione Carcano proponendo l'utilizzo della struttura interna al parco per la collocazione dell'asilo nido".

Valutato come la nuova destinazione d'uso rientrasse tra gli obiettivi statutari dell'associazione, la proposta ha da subito suscitato interesse. "Dopo un primo e positivo incontro tra tutti i soggetti interessati, è stata stesa una prima bozza di un preliminare di accordo che vede nell'Amministrazione comunale il garante del corretto utilizzo dell'immobile - prosegue il primo cittadino - Cooperativa Cometa, dopo avere visionato i locali, ha valutato idoneo lo spazio per dare ai piccoli mandellesi un asilo nido di grande qualità".

Spazio fino a 40 bambini

L'edificio si presterebbe, dopo alcuni interventi, alla realizzazione di un nido per circa 40 bambini dotato di cucina interna e, soprattutto, di uno spazio verde adeguato alle esigenze dei più piccoli.

"Inoltre lo storico rapporto con Cooperativa Cometa, che da anni gestisce con grande professionalità l'asilo nido 'La fabbrica dei Balocchi' e con la quale il Comune ha in essere una convenzione, è garanzia di successo di questo sodalizio. Sono personalmente molto fiducioso e contento - conclude Fasoli - che questa iniziativa vada in porto, poiché tende da un lato a valorizzare al meglio una struttura esistente e dall'altro a rispondere a una concreta esigenza delle famiglie di Mandello oggi costrette a liste d'attesa per avviare i propri figli al nido. Si darà ancor più vita a un'area centrale, verde e decisamente a misura di bimbo".

A breve verranno perfezionati gli atti necessari e saranno presentati i progetti di adeguamento. Dopodiché la struttura sarà presentata ufficialmente alla popolazione.