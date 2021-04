Mandello: la gestione delle aree verdi a commercianti e associazioni

Il Comune di Mandello affida la gestione delle aree verdi comunali, in tutto diciotto, a un soggetto privato, rivolgendosi a soggetti economici attivi sul territorio come negozi, associazioni, gruppi di commercianti.

La procedura, informa il sindaco Riccardo Fasoli, «ci è stata sollecitata da alcuni commercianti di via Parodi già interessati alla rotonda lungo detta via (vicino alle Poste) - L'avviso era già stato pubblicato diversi anni fa ma non aveva riscosso successo, soprattutto per via di alcune regole stringenti circa la piantumazione, la fioritura e il taglio. Speriamo di ricevere proposte anche per le altre aree messe a disposizione».

Nel bando è prevista la gestione e la manutenzione delle aree verdi per un periodo di tre anni nei quali il privato potrà ottenere un ritorno di immagini tramite l'esposizione di cartelli informativi.

La scadenza entro cui presentare la domanda è il 29 aprile 2021, alle ore 12, attraverso la Pec comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it con oggetto "Domanda per affidamento a privati di aree verdi" oppure in busta chiusa con l'indicazione "Domanda per affidamento a privati di aree verdi" presso l'ufficio Protocollo del Comune di Mandello del Lario.

Importante è sottolineare che a ciascun richiedente verrà affidata solamente un'area, salvo il caso di richieste inferiori al numero di aree da assegnare. Le domande verranno valutate dal Comune di Mandello; nel caso in cui due o più privati richiedano la medesima area, come priorità, l'assegnazione avverrà in favore di colui che avrà presentato per primo la domanda. Per le aree non assegnate il Comune procederà successivamente alla trattativa diretta con gli eventuali interessati.

Il bando completo