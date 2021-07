Nostalgia del lago e voglia di ripartenza, riapre il bar dopo 20 anni

Il Karaoke nelle serate di venerdi e sabato, l’apericena, la novità dei panzerotti fritti - uniti a cortesia e professionalità - sono alcuni dei piatti serviti al Derby Bar di via XXIV Maggio a Mandello del Lario. "La nostalgia del lago mi ha riportato qui da dove mancavo da vent’anni - racconta il titolare Ernesto De Pasquale, a inizio anni 2000 titolare dello stesso locale poi passato di proprietà e ora ripreso dal diretto interessato - Ora ho trovato un ricambio generazionale. La mia attività è aperta a tutti quei target di età che vorranno trovare nel mio bar quel clima di rilassante accoglienza".

Ernesto De Pasquale abita a Calolziocorte e vuole ora bissare la sua precedente esperienza proprio in questo periodo di ripartenza dopo il delicato periodo della crisi covid. Il barista è tornato all’antico amore, rilevando la gestione del Bar edicola lago, ribattezzato con il nome della sua precedente gestione Derby bar. Nei giorni scorsi si è tenuta l'inaugurazione. Il neo gestore porta con sè l’esperienza maturata anche nel territorio Calolziese e Olginatese, in anni precedenti nel settore dei Caffè e della ristorazione nel quale era impegnato anche il padre Domenico. Ernesto è dunque pronto per una nuova sfida nel bar posto di fronte al Teatro San Lorenzo.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)