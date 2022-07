Abiti da sposa riciclati: con Carla e Rosaria il matrimonio diventa green

Una boutique dove, grazie all'impegno delle volontarie, i vestiti rinascono all'insegna del riciclo e della solidarietà, compresi quelli da sposa. Accade all'oratorio di Somana, frazione di Mandello, dove l'ultima settimana d'agosto le campane della chiesa dedicata al Patrono Sant'Abbondio suoneranno per annunciare il ritorno di una manifestazione simbolo per il paese dopo due anni di sospensione causa covid. Si tratta della tradizionale “Raviolata” in vista della quale i volontari hanno pensato a una proposta senza dubbio originale che unisce l'attenzione per l'ambiente alla raccolta fondi a favore delle attività parrocchiali.

Si tratta della "Boutique di Somana" dove già vengono confezionati abiti di qualità, dai vestiti da sposa a quelli per il tempo libero e per l'infanzia, con tessuti e altri capi di abbigliamento donati dalla generosità di anonime persone mosse dal credo del riuso e riciclo. In questo spazio un tempo piccolo oratorio, oggi la gente entra, osserva gli abiti, si siede, parla, e se interessata ritira ciò che le serve. Non è un punto vendita, ma, uno spazio nel quale, mettendosi una mano al cuore e l'altra al portafogli, si può lasciare volontariamente un'offerta da devolvere alle opere parrocchiali in cambio del vestito prescelto.

Nello spazio della boutique una macchina da cucire ci porta a conoscere Rosaria Galbiati che da ex sarta, ora in pensione, non ha appeso ago e filo... "All'occorrenza posso sistemare i vestiti in base alle esigenze del cliente, scambiando due parole in compagnia - racconta Rosaria - Potrei inoltre mostrare alle giovani ragazze come si taglia e si cuce un vestito". Un piccolo laboratorio dunque che in occasione della raviolata sarà ufficialmente presentato al numeroso pubblico che ogni anno partecipa all'evento.

Con lei Carla Ballerini, cresciuta nel mondo dell'associazionismo nelle file del Centro Italiano Femminile: "Crediamo in questa iniziativa, anche a me piace confezionare vestiti e stare tra la gente, dialogare con chi viene a trovarci, con uno sguardo al riuso e alla lotta agli sprechi". Apparentemente quella della boutique sembra un semplice passatempo, ma è qualcosa di più, come spiegano alcuni residenti: "Questa iniziativa aiuta a far vivere una volta di più il rione mandellese, nel quale in tanti si ritagliano un ruolo per dare un aiuto alla comunità".

Come precisato da Emilio Brioli, valido collaboratore della parrocchia e della boutique, questo originale spazio aggregativo è aperto al pubblico il giovedì dalle 14 alle 17, il sabato sempre al medesimo orario e la domenica dopo la messa. "Ci troviamo a curiosare insieme" recita la locandina posta sulla porta d'ingresso dalla piazza intitolata al vescovo Gaddi. Un cartello che invita tutti a una visita, a partire da chi sta pensando al matrimonio, con uno sguardo all'ambiente.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)