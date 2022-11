Compie 21 anni il "Calendari" di Olcio Sportiva, tra solidarietà e tradizioni

Compie 21 anni il ?Calendari? dell'Associazione Olcio Sportiva di Mandello, firmato dal design EyeofRa ed impreziosito dalle poesie dialettali di Elio Cantoni. Il poeta olcese, dietro la spinta iniziale del compianto presidente degli Amiis del dialet, iniziò nel 2002 la pubblicazione delle sue composizioni in versi, legandole ai dodici mesi dell'anno.

Questa sera, martedì 22 novembre, al teatro comunale De Andrè ci sarà la presentazione al pubblico del Calendario artistico con gli scorci di paesaggi realizzati da Gerardo Gaddi, che unisce l'arte poetica di Cantoni con quella figurativa del pittore che in passato ha già firmato con le sue opere i lunari. Sul Calendari 2023, nella presentazione a firma Luciano Maria Rossi, anche il sentito ricordo di Virna Dotti "Che aveva voluto bene a questo calendario fin dal suo nascere. La ricordiamo con tanto affetto".

La presentazione di oggi alle ore 20.30 sarà animata da Giovanni Zucchi con lui sul palco i canti del gruppo Banda Scala con il Coro La Selvaggia diretto da Firmino De Marcellis. Sullo schermo del teatro scorreranno le immagini dei dodici mesi proiettate da Marco Mainetti. A partire da quella di copertina che illustra l'irto sentiero che sale ?SÖ La Caraa? celebrato in versi da Cantoni, dove al suo termine, in località Saioli sopra l'abitato di Olcio, Elio, ritrova l'habitat ideale da cui nasce la pace e l' ispirazione per le sue composizioni.

Beneficiario dei proventi dalla distribuzione del calendario è come sempre l'asilo infantile di Olcio, fondato nel 1912 dalla locale comunità di frazione. La serata è ad ingresso libero.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)