Mandello si prepara a celebrare San Lorenzo, ma niente show pirotecnico

Il covid ha cancella quest'anno tutti gli appuntamenti ludico gastronomici estivi legati ai momenti religiosi messi in campo dalla parrocchia di Abbadia Lariana guidata da don Fabio Molteni e da quella di Mandello del Lario con monsignor Giuliano Zanotta a capo della Comunità Pastorale. Entrambe le chiese hanno in comune il santo patrono, il diacono martire Lorenzo la cui festa cade il prossimo 10 agosto. La solenne celebrazione della messa alle ore 10 seguita dalla benedizione a lago con la reliquia del santo sarà per Mandello il tratto religioso della giornata.

Lo scorso anno, come da parecchio tempo a questa parte, il concittadino monsignor Dante Lafranconi, vescovo emerito di Cremona, a presiedere la concelebrazione. Se la pandemia ha fermato la parte laica della festività, non ha però allentato la generosa solidarietà.

Dai mandellesi significative donazioni alla parrocchia e ai più bisognosi

A tale proposito monsignor Zanotta tramite il settimanale foglio informativo della Comunità Pastorale riferisce «Abbiamo ricevuto per la sola emergenza covid al 31.7.2020, euro 20.570 di cui abbiamo speso per Buoni spesa 2.990 e per affitti e utenze 8.368,50. Il totale degli aiuti è pari a 11.358,50. Grazie a tutti e continuiamo ad essere generosi».

La partecipazione alle funzioni religiose in chiesa comporta il rispetto delle vigenti norme anticovid, accessi contingentati, distanziamenti, mascherina. Un 10 agosto sul lago, anche se privo del tradizionale spettacolo pirotecnico. I mandellesi sperano in una serata di stelle cadenti a cui affidare i più reconditi desideri. Anche se fra tutti il comune denominatore è nell'auspicio di una fine definitiva di questa pandemia.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)