Mandello, il mese di luglio sarà dedicato ai Centri estivi

L'Amministrazione comunale di Mandello, al fine di garantire servizi rispondenti alle esigenze delle famiglie che favoriscano la conciliazione dei tempi del lavoro e della cura del tempo libero dei figli, organizza per l'estate 2021 i centri ricreativi estivi comunali nel rispetto di tutte le misure di sicurezza sanitaria connessa alla situazione epidemica Covid -19 di cui all'ordinanza del ministro della salute del 21 maggio 2021, di concerto con il ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia.

Il servizio sarà gestito dalla Cooperativa Sineresi di Lecco. Il costo complessivo è 60.500 euro, di cui 33.750 a carico del Comune di Mandello e il resto delle famiglie. Le attività saranno realizzate secondo una suddivisione dei minori in gruppi. Verrà privilegiata l'organizzazione di attività di gioco e animazione in spazi esterni. La composizione dei gruppi sarà effettuata garantendo la stabilità dei bambini che lo compongono. Al fine di ridurre i rischi sarà posta particolare attenzione agli aspetti sanitari, igienici e di sanificazione.

Questo il commento dell'assessore ai Servizi sociali Guido Zucchi. «A causa del tardato arrivo delle direttive prima nazionali e poi regionali (alla fine, contrariamente a quanto fatto l'anno scorso, Regione e Ats hanno deciso di non introdurre modifiche rispetto a quelle governative), in questi giorni siamo finalmente arrivati alla definizione del programma 2021. In attesa della nascita delle direttive del Governo, la Struttura 1 dei Servizi Sociali aveva lavorato su più di una ipotesi di aspettativa e anche raggiunto accordo di collaborazione organizzativa con la Direzione scolastica di Mandello, la Fondazione Carcano e la Cooperativa Sineresi: li ringraziamo sia per la collaborazione, sia per aver con noi e con le famiglie sopportato un periodo lungo in attesa di direttive, certamente dettato dell'evoluzione della situazione covid».

I centri estivi si svolgeanno dal 5 al 30 luglio, con tre moduli: dal 5 al 6 luglio, dal 19 al 30 e dal 5 al 30 luglio. I posti disponibili sono 30 per la scuola dell'infanza Fondazione Carcano, 77 per la primaria "Pertini" e 20 per la secondaria di primo grado "Volta".