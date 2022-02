Il grande cuore di bimbi, genitori e maestre: raccolti (molti) beni alimentari per chi è in difficoltà

Appena hanno visto i tanti doni raccolti, i volontari Alma e Giuseppe hanno espresso un sentito ringraziamento a nome dell'Associazione San Vincenzo di cui fanno parte e delle persone che beneficeranno di questa colletta alimentare targata Mandello.

Una riconoscenza rivolta ai piccoli alunni della Scuola materna Carlo Carcano di Molina, che unitamente ai genitori e alle insegnanti, hanno puntualmente ripetuto il gesto di solidarietà diventato ormai tradizione: si tratta della donazione di alimenti e beni di prima necessità che verranno distribuiti dai volontari del sodalizio a famiglie e singole persone economicamente fragili residenti in paese. Il percorso solidale seguito dai giovanissimi alunni è stato guidato dalle docenti nella scelta dei generi alimentari unitamente all'acquisto diretto presso un supermercato locale.

Pacchi, pacchetti, confezioni e scatolame contenenti alimenti non deperibili e a lunga conservazione. Sistemati negli scatoloni, i responsabili della San Vincenzo hanno ritirato gli acquisti presso la Materna Carlo Carcano nella mattinata di mercoledi 23 febbraio. “Dare una mano colora la vita” Dal motto di questa onlus che sul territorio mandellese, assiste una trentina di famiglie.

Ed è stata la segretaria di questo sodalizio, Alma Poletti ad illustrare ai bambini gli interventi umanitari operati dalla San Vincenzo. Dagli aiuti alimentari a quelli economici per fronteggiare un disagio generato da situazioni di disoccupazione, e di recente anche dalla pandemia. I piccoli dell'asilo hanno dimostrato interesse verso il tema della solidarietà e dall'aiuto al prossimo più in difficoltà, un segnale incoraggiante per il futuro.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)