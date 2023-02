La colletta alimentare dell'asilo per aiutare i concittadini più bisognosi

"Un Elfo di Babbo Natale ci aveva lasciato un compito speciale". Esordisce così il bambino che a nome dei suoi compagni della scuola prima infanzia Carlo Carcano di Mandello del Lario ha dato il benvenuto ai volontari della Confraternita San Vincenzo, in visita alla struttura di via Dante. Un incontro diventato ormai abituale nel mese di febbraio, al termine di un'importante iniziativa di solidarietà che vede i bambini dell'asilo - guidati dalle insegnanti - e i loro genitori impegnati in una raccolta di cibo e beni di prima necessità a favore dei propri compaesani in difficoltà. Uno slancio solidale a favore delle fragilità, che colpisce singole persone e famiglie rimaste vittime della mancanza di un lavoro e della crisi economica.

Il sodalizio cristiano che si ispira a San Vincenzo De Paoli, da anni operante sul territorio mandellese e nei comuni limitrofi di Abbadia Lariana e Lierna, si prodiga con i volontari guidati dal neo presidente Raimondo Comini a difesa dei bisognosi. Nella Carlo Carcano di Molina, si è così tenuta come negli scorsi anni questa "lezione" di solidarietà con protagonisti i più piccoli.

Da casa hanno portato generi non deperibili e di prima necessità: pacchi di pasta, riso, latte, biscotti e tanti altri alimenti che andranno a colmare le borse che ogni mese i volontari della San Vincenzo recapitano agli indirizzi di chi necessita di un supporto esterno. Una sorta di colletta alimentare promossa dall'asilo che ha visto i bambini anche fare acquisti nei supermercati del territorio insieme alle mamme e ai papà per sostenere la raccolta a scopo benefico. Gli aiuti saranno gestiti da parte della San Vincenzo in accordo con i Servizi sociali del Comune.

E dai volontari del sodalizio umanitario rivolti ai bambini “Oltre a portare questi pacchi, a loro portiamo un sorriso, una parola amica, passando un po' di tempo. Tra loro, ultimamente anche due famiglie ucraine sfuggite alla guerra”. Parole usate in una mattina per una “lezione” davvero speciale che è entrata nel piccolo ma grande cuore degli alunni della Carcano di Molina, già sensibilmente preparati dalle insegnanti a tendere la mano al prossimo indifeso.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)