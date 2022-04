Mandello, ecco le colonnine arancioni per contrastare i "Gran premi" sulle Provinciali

Da qualche giorno sono attive le colonnine per la rilevazione delle velocità a Mandello. Si tratta del progetto "Attenta-Mente" che il Comune ha avviato in collaborazione con la società NoiSicuri di Brescia, e che punta a monitorare i veicoli in transito lungo la Provinciale 72.

Al momento i "velox" sono attivi sul rettilineo di Olcio e in quello della Sp581 in località Moregallo, ma nei prossimi mesi potrebbero essere spostati in altri luoghi. Non è dato sapere, invece, quando verranno elevate le sanzioni: è un'opportunità, ha fatto sapere il sindaco Riccardo Fasoli la scorsa settimana in occasione della presentazione del progetto alla stampa, ma non esiste un calendario prefissato dei controlli. Per effettuarli è necessario la presenza degli agenti di Polizia locale in prossimità delle colonnine, "ma non è nostra intenzione fare cassetto con le multe - sono state le parole di Fasoli - Il nostro primo obiettivo è arginare il fenomeno delle velocità elevate in punti molto pericolosi della viabilità comunale, per migliorare la sicurezza complessiva".

Funzione deterrente

La funzione principale delle colonnine è dunque quella di deterrente per le cattive abitudini al volante, un fenomeno che troppi sottovalutano, anche a giudicare dai commenti social che sono comparsi in questi giorni a seguito della collocazione dei "velox". Eppure i numeri del primo monitoraggio effettuato a metà marzo sono consultabili da tutti e disegnano un quadro molto preoccupante, con velocità medie sopra i limiti consentiti (50 km/h) su decine di migliaia di veicoli censiti e punte massime fino a 130 km/h in tratti, come Olcio, lungo i quali le case si affacciano direttamente sulle strade.