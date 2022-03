"Mandello in fiore", un concorso per abbellire il paese

I fiori per ritrovare la bellezza e l'amore verso il proprio paese. Nuova iniziativa dell'assessorato al Commercio e al Turismo del Comune di Mandello. Il Concorso "Mandello in fiore" ha la finalità di incentivare e promuovere nei cittadini i valori ambientali e della cultura del verde come elemento di decoro. Inoltre, tramite il linguaggio dei fiori, si intende testimoniare l'affetto dei cittadini verso l'ambiente urbano e il rispetto per la natura, nonché un segno di amicizia rivolto alla comunità ed ai turisti.

Il concorso intende premiare coloro che maggiormente si siano distinti nell'abbellire balconi, davanzali, terrazzi, vetrine e giardini privati con fiori e/o piante per fare risaltare la bellezza delle composizioni floreali esposte.

Le modalità di partecipazione

I concorrenti possono utilizzare qualsiasi tipo di pianta ornamentale verde e/o fiorita, stagionale, annuale o perenne. Non è ammesso l'impiego di piante secche, sintetiche o fiori finti in genere.

La manifestazione avrà la seguente durata: dal 15 maggio 2022 al 30 giugno 2022. Le valutazioni da parte della giuria verranno fatte durante detto periodo tenendo conto anche dei tempi di allestimento, fioritura, ecc. Le spese di allestimento sono a carico dei partecipanti e non sono rimborsabili.

La partecipazione al concorso è gratuita: la domanda di iscrizione dovrà essere presentata entro e non oltre il 15 aprile 2022. Verranno premiati i primi tre classificati. I premi non prevedono erogazione di denaro, bensì premi attinenti al tema del concorso (semi, fiori, piante, ecc...).

Tutti coloro che intendono partecipare al concorso devono compilare il modulo di iscrizione scaricabile dal sito web del Comune www.visitmandello.it o ritirabile presso i punti vendita di fiori inviandolo, via mail, all'indirizzo infoemandellolario.it.