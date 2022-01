Nel vivo il concorso presepi di Mandello. Tra arte, devozione e tradizione

Enti, associazioni, parrocchie, privati cittadini: in 18 hanno risposto alla chiamata comunale a partecipare all'annuale “Concorso Andando per Presepi 2021”, un invito ad allestire su spazi esterni visibili da tutti la rappresentazione della nascita di Gesù. Una continuazione dell'operato di San Francesco a Greccio per far rivivere il Natale secondo la tradizione cristiana. A Mandello l'iniziativa si ripete ormai da alcuni anni, e in tanti anche in questi giorni stanno apprezzando le nataività realizzate tra centro e frazioni della Città della Guzzi.

Un'apposita giuria visionerà gli allestimenti che a metà gennaio saranno oggetto di premiazione, valutati dai punti di vista della artisticità, della tradizione e della fantasia. Immaginazione che non è mancata a nessuno degli autori, che hanno ampiamente dimostrato con la mente e il cuore di avere un grande attaccamento alle tradizioni.

Dal centro città alle frazioni e fino oltre, in luoghi accessibili attraverso un sentieri montani, i presepisti hanno regalato ai visitatori la cara e vera atmosfera natalizia che affonda le sue radici nell'infanzia di ciascuno di noi e coinvolge le nuove generazioni.

Nel rispetto e nella libertà delle valutazioni in atto, possiamo soltanto segnalare all'attento visitatore due presepi nella lista dei partecipanti, fuori concorso. Trattasi de “Il presepe di Mandello" ubicato in un ex esercizio commerciale di Piazza della Repubblica, Tonzanico per i mandellesi. Lì troverete la realizzazione di una ambientazione locale, mentre in frazione a Olcio, per opera di Giorgio Fasoli, in via Ronchi 2, un presepe che si offre alla vista del visitatore in tutta la sua amena integrità di un paesaggio che porta immediatamente al ricordo della Natività. Nei negozi cittadini depliant appositamente stampati corredati di vie e nominativi dei realizzatori condurranno per mano “Andando per presepi”.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)