Mandello, Fasoli giura: si insedia il rinnovato Consiglio comunale

Atmosfera da primo giorno di scuola per i neoeletti consiglieri entrati per la prima volta nel palazzo comunale di piazza Leonardo da Vinci a Mandello del Lario.

Pubblico contingentato per le misure anticovid, giovedì sera, e per i rimasti a casa diretta streaming dell'assise. Riccardo Fasoli, forte dei consensi avuti nella consultazione di settembre, ha indossato di nuovo la fascia tricolore di primo cittadino. Undici i consiglieri della lista "Il Paese di tutti", ai quali si aggiungono cinque consiglieri di minoranza di "Casa Comune".

Le linee guida dell'Amministrazione: «Insieme vogliamo far crescere la nostra Mandello», oltre ai tradizionali ringraziamenti all'elettorato che ha rinnovato la fiducia all'esecutivo, il cui nuovo organigramma vede Andrea Tagliaferri alla carica di vicesindaco con delega ai Lavori pubblici, ambiente e servizi cimiteriali. A Silvia Nessi, la più votata, è stato affidato l'assessorato a Commercio e Turismo. A Doriana Pachera ex insegnante, Cultura, Istruzione e Pari opportunità. Proseguendo nella distribuzione delle cariche, Guido Zucchi (nipote di Anselmo Zucchi, sindaco di Mandello negli anni Sessanta-Settante) coprirà l'incarico ai Servizi sociali. A Sergio Gatti, "padre" della civica "Il Paese di Tutti", l'assessorato a Sport e Sicurezza. A Fasoli invece le deleghe all'Urbanistica, Edilizia privata e Bilancio.

Entrati in Consiglio anche Franco Curioni, Germana Gaddi, Francesca Venini, Igor Amadori, Luisella Aliprandi e Patrizio Sibella designato a capogruppo della compagine di maggioranza. Dai banchi dell'opposizione, la lista "Casa Comune" che aveva candidato a sindaco Sergio Balatti, la voce di Andrea Gilardoni. Amarezza per la sconfitta, stemperata da un «siamo contenti di aver portato in Consiglio cinque nostri esponenti che non mancheranno di portare nuove energie e nuove idee», unito al fermo proposito «faremo un'opposizione decisa e ferma ma leale e collaborativa».

Con lui siedono in Consiglio Sergio Balatti, Valentina Conca, Giuseppe Valsecchi e la neomamma Gloria Valassi eletta a capogruppo per Casa Comune. Dulcis in fundo, le comunicazioni del sindaco a chiusura di seduta: «Spero e credo nella possibilità di crescere tutti - ha detto Fasoli - Confido nella lealtà del gruppo di minoranza e invito anche il gruppo di maggioranza a seguire questo intento volto a fare qualcosa di bene per il nostro territorio, tutti insieme abbiamo delle responsabilità per il paese. Spero in questi cinque anni di crescere tutti e far crescere Mandello».

Il giuramento del Consiglio

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(Si ringrazia Alberto Bottani)

Gallery