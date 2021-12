Mandello, Fasoli: "I dati attuali evidenziano l'importanza dei vaccini"

Covid, qual è la situazione attuale a Mandello? La "fotografia" è stata scattata dal sindaco Riccardo Fasoli nel bollettino diramato mercoledì 29 dicembre 2021 e riportante l'aggiornamento dei casi.

Attualmente i positivi nel comune lariano sono 45, di cui 4 ospedalizzati, tutti non vaccinati o con malattie croniche. Lo scorso anno, informa Fasoli, il 29 dicembre i positivi erano 98 con 12 ospedalizzati. Cosa emerge da questi dati? Ciò che si va ripetendo da settimane: l'alta percentuale di vaccinati sta riducendo l'impatto ospedaliero della "quarta ondata" nonostante questa sia spinta dall'elevata contagiosità della variante Omicron ormai dominante anche in Italia come nel resto d'Europa.

"Va aggiunto - continua Fasoli - che lo scorso anno ci trovavamo in zona rossa con le relative restrizioni, i dati evidenziano la determinante importanza dei vaccini".

Vaccinato l'87% della popolazione

Sempre stando ai numeri ufficiali, hanno completato il primo ciclo di vaccinazione anti-covid 8.567 mandellesi su 9.865 del totale vaccinabile. Le terze dosi somministrate sono 3.947. "Ribadisco la necessità di vaccinazione" fa sapere il sindaco, che ha poi esternato consigli utili soprattutto in questi giorni di festa. "Distanza o mascherina: una delle due deve sempre esserci. Anche ai tavoli di bar e ristoranti: abbiate rispetto degli altri e soprattutto dei gestori".