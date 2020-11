Mandello: casi di Covid-19 a "La Nostra famiglia", ma l'ambulatorio non si ferma

Casi di positività al Covid-19 fra gli ospiti della Rsd La Nostra Famiglia a Mandello, ma le attività dell'ambulatorio non si fermano.

L'azienda ha reso noto che presso la sede mandellese di Via Nazario Sauro si sono registrati casi di positività in alcuni ospiti della Residenza sanitario assistenziale per persone con disabilità (Rsd). Si tratta, informa la direzione, di casi per lo più asintomatici o paucisintomatici, che sono sotto stretto controllo da parte del personale medico della Rsd e sono monitorati dal Dipartimento di Prevenzione dell'Ats Brianza. La situazione, dunque, è sotto controllo e non preoccupa più del necessario le istituzioni.

«Sono state messe in atto tutte le azioni previste per la gestione in sicurezza degli utenti e del personale attuando il Piano di emergenza precedentemente predisposto - spiega La Nostra Famiglia in una nota ufficiale diramata nel pomeriggio di martedì 24 novembre - Proseguono normalmente le attività dell'ambulatorio di riabilitazione adiacente ma separato dalla Rsd, che proprio in questi mesi è stato ampliato e ristrutturato».