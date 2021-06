Centri estivi: a Mandello entra nel vivo la ricca offerta del Cres 2021

parte il centro estivo 2021 del Comune di Mandello, "Meravigliosamente Cres-ciamo".

"È una soddisfazione riscontrare la collaborazione e gli sforzi messi in campo dal nostro territorio, e che hanno permesso di predisporre programmi decisamente interessanti per le attività estive riservate ai più piccoli - spiega l'assessore Guido Zucchi - Programmi che non prevedono solo giochi, non solo letture ed esperienze sensoriali. Ma anche attività laboratoriali, attività motorie e sportive, gite. E poi i riti quotidiani: l'accoglienza a inizio giornata, la merenda e i pasti, il gioco libero e il ricongiungimento a fine giornata".

Non mancherà lo spazio compiti: spazio dedicato ai compiti delle vacanze, nel quale i bambini si gestiranno autonomamente; gli educatori daranno un aiuto e guideranno chi avrà più bisogno, ma la supervisione resta dei genitori.

"Abbiamo potuto concretizzare il progetto anche grazie ai fondi messi a nostra disposizione dalla Regione Lombardia e dalla Fondazione Comunitaria del lecchese Onlus, raccolta fondi Aiutiamoci". L'assessore ringrazia Consorzio Consolida, Sineresi, Direzione scolastica di Mandello, Fondazione Ercole Carcano, Scuola dell'infanzia Carcano di Somana, gli esercizi commerciali, la Struttura 1 del Comune, l'associazione Favolare.

Il Centro estivo di Mandello del Lario si svolgerà dal 5 al 30 luglio e avrà come sedi principali:

la scuola primaria "Sandro Pertini", la struttura "Fondazione Ercole Carcano" e la scuola dell'infanzia Carcano "Somana", con la possibilità di utilizzare gli spazi esterni. Prevede un orario di apertura dalle 8 alle 17. Dettagli e maggiori informazioni stanno per essere consegnate alle oltre 100 famiglie degli iscritti.

Il programma

INFANZIA in FONDAZIONE CARCANO

Laboratori a tema:

- martedì 6: Laboratorio di pasticceria in collaborazione con “Le Delizie di Valsecchi”

- giovedì 8: Laboratorio di pasta fresca in collaborazione con agriturismo “Zia Berta”

- martedì 13: Laboratorio di gelato in collaborazione con “Gelateria Dulcis”

- giovedì 15: Laboratorio cinofilo in collaborazione con “Bautique Pet Wellness”

- martedì 20: Laboratorio di pasticceria in collaborazione con “Le Delizie di Valsecchi”

- giovedì 22: Laboratorio di pasta fresca in collaborazione con agriturismo “Zia Berta”

- martedì 27: Laboratorio di gelato in collaborazione con “Gelateria Dulcis”

- giovedì 29: Laboratorio cinofilo in collaborazione con “Bautique Pet Wellness”

- tutti i lunedì: Laboratorio danza in collaborazione con associazione “Stile danza”

Gite:

- mercoledì 7 luglio: Gita a Bellano con visita all’Orrido e giro con le Lucie sul lago

- mercoledì 14 luglio: Gita a Varenna con visita a villa Monastero

- mercoledì 21 luglio: Gita a Bellagio in battello, visita e attività in collaborazione con villa

Melzi (rientro previsto per le ore 17.50 con ritiro presso terminal traghetti, Piazza Italia)

- mercoledì 28 luglio: Gita a Lecco con visita e attività al Planetario

INFANZIA a SOMANA

Laboratori a tema:

- lunedì 5: Laboratorio cinofilo in collaborazione con “Bautique Pet Wellness”

- martedì 6: Laboratorio di gelato in collaborazione con “Gelateria Dulcis”

- lunedì 12: Laboratorio di pasta fresca in collaborazione con agriturismo “Zia Berta”

- martedì 13: Laboratorio di pasticceria in collaborazione con “Le Delizie di Valsecchi”

- lunedì 19: Laboratorio cinofilo in collaborazione con “Bautique Pet Wellness”

- martedì 20: Laboratorio di gelato in collaborazione con “Gelateria Dulcis”

- lunedì 26: Laboratorio di pasta fresca in collaborazione con agriturismo “Zia Berta”

- martedì 27: Laboratorio di pasticceria in collaborazione con “Le Delizie di Valsecchi”

- tutti i giovedì: Laboratorio danza in collaborazione con associazione “Stile danza”

Gite:

- mercoledì 7 luglio: Gita a Bellagio in battello, visita e attività in collaborazione con villa

Melzi (rientro previsto per le ore 17.50 con ritiro presso terminal traghetti, Piazza Italia)

- mercoledì 14 luglio: Gita a Lecco con visita e attività al Planetario

- mercoledì 21 luglio: Gita a Bellano con visita all’Orrido e giro con le Lucie sul lago

- mercoledì 28 luglio: Gita a Varenna con visita a villa Monastero

PRIMA, SECONDA e TERZA primarie: presso la Scuola Sandro Pertini

Laboratori a tema:

- lunedì 5: Laboratorio di pasta fresca in collaborazione con agriturismo “Zia Berta”

- giovedì 8: Laboratorio di pasticceria in collaborazione con “Le Delizie di Valsecchi”

- lunedì 12: Laboratorio cinofilo in collaborazione con “Bautique Pet Wellness”

- giovedì 15: Laboratorio danza in collaborazione con associazione “Stile danza”

- lunedì 19: Laboratorio di pasta fresca in collaborazione con agriturismo “Zia Berta”

- giovedì 22: Laboratorio di pasticceria in collaborazione con “Le Delizie di Valsecchi”

- lunedì 26: Laboratorio cinofilo in collaborazione con “Bautique Pet Wellness”

- giovedì 29: Laboratorio danza in collaborazione con associazione “Stile danza”

Gite:

- mercoledì 7 luglio: Gita a Lecco con visita e attività al Planetario

- mercoledì 14 luglio: Gita a Bellagio in battello, visita e attività in collaborazione con villa

Melzi (rientro previsto per le ore 17.50 con ritiro presso terminal traghetti, Piazza Italia)

- mercoledì 21 luglio: Gita a Varenna con visita a villa Monastero

- mercoledì 28 luglio: Gita a Bellano con visita all’Orrido e giro con le Lucie sul lago

QUARTA e QUINTA primarie; PRIMA e SECONDA secondarie: presso la Scuola Sandro Pertini

Laboratori a tema:

- giovedì 8: Laboratorio cinofilo in collaborazione con “Bautique Pet Wellness”

- giovedì 8: Laboratorio di danza in collaborazione con associazione “Stile danza”

- giovedì 15: Laboratorio di pasta fresca in collaborazione con agriturismo “Zia Berta”

- giovedì 15: Laboratorio di pasticceria in collaborazione con “Le Delizie di Valsecchi”

- giovedì 22: Laboratorio cinofilo in collaborazione con “Bautique Pet Wellness”

- giovedì 22: Laboratorio di danza in collaborazione con associazione “Stile danza”

- giovedì 29: Laboratorio di pasta fresca in collaborazione con agriturismo “Zia Berta”

- giovedì 29: Laboratorio di pasticceria in collaborazione con “Le Delizie di Valsecchi”

Gite:

- mercoledì 7 luglio: Gita a Varenna con visita a villa Monastero

- mercoledì 14 luglio: Gita a Bellano con visita all’Orrido e giro con le Lucie sul lago

- mercoledì 21 luglio: Gita a Lecco con visita e attività al Planetario

- mercoledì 28 luglio: Gita a Bellagio in battello, visita e attività in collaborazione con villa

Melzi (rientro previsto per le ore 17.50 con ritiro presso terminal traghetti, Piazza Italia)