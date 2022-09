Ai Mondiali niente azzurri, ma con Dj Fabrizio ci sarà un po' d'Italia

È ben noto che la Nazionale Italiana, causa mancata qualificazione per la fase finale, non sarà ai Mondiali di calcio in programma in Qatar dal 20 novembre al 18 dicembre prossimi. Un tricolore sventolerà comunque idealmente nel Paese del Medio Oriente. Questo grazie alla musica veicolata dal dj mandellese Fabrizio Marra, nel contesto di tre date di “stage” volute dalla Fifa e legati ai momenti post calcistici. Tra questi i concerti che si terranno a Qetaifan Island, in zona Doha city, in uno spazio contenente fino a diecimila persone che applaudiranno musica e spettacoli.

Fabrizio Marra non nasconde la propria soddisfazione per questa convocazione - è il caso di dirlo - avvenuta tramite le agenzie con cui collabora: "Sono molto contento. Con un evento del genere, di portata mondiale, acquisci un certo prestigio. Ed è anche un modo che ti consente di stringere nuove collaborazioni... poi chissà cosa succederà".

Il percorso artistico del disc jockey mandellese cresciuto a pane e consolle, da quando giovanissimo si accostava ai dj dei locali di provincia quasi a “rubare” il mestiere che tanto lo appassionava, è via negli anni diventata per lui una professione. Passando da discoteche titolate quali l' Amnesia il Pacha di Ibizia e di Dubai fino al Ministry of sound a Londra. Quindi New York, e Beirut a portare le musiche da lui realizzate.

Fabrizio Marra, from Mandello, porterà dunque un po' di Italia (e di Lago di Como) a un evento non strettamente calcistico ma comunque mediatico, in uno scenario musicale e canoro che vedrà sul palco nomi di prestigio quali Jennifer Lopez, Justin Biber e molti altri di portata mondiale. Come un chef stellato di alto rango prepara i piatti migliori, il dj mandellese "cucinerà" la sue musiche nel lontano Qatar.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione).