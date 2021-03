Dj mandellese ricorda Claudio Coccoluto: «Aveva una marcia in più»

Anche Mandello piange Claudio Coccoluto, il disc jockey di fama internazionale deceduto nei giorni scorsi dopo una lunga malattia. A tracciare un suo ricordo è il dj Fabrizio Marra, residente nel comune del lago. «Claudio era un amico, un collega, un padre per tutti - spiega Marra - Una persona nata per la musica, sincera, pronta a dispensare i consigli giusti. Di anima buona e onesta, è stato senza dubbio un visionario».

Sempre secondo l'artista mandellese, Claudio è stato il più grande di tutti nel suo ambito. «Ricordo le serate al Ministry of Sound di Londra nei primi anni Novanta - prosegue Fabrizio Marra - Conosciuto e rispettato in tutto il mondo, lui era semplicemente "Cocco" per gli amici. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo e di suonarci insieme, si capiva che aveva una marcia in più in termini di selezione musicale, cultura e tecnica. Tutte queste caratteristiche lo hanno reso una leggenda e un esempio per tutti noi del settore. Con la sua perdita si chiude un'epoca. Amava la musica, la gente lo capiva ed era benvoluto».

Marra cita infine Nietsche: «Ricordandolo mi torna in mente la celebre frase... "E coloro che furono visti danzare vennero giudicati pazzi da quelli che non potevano sentire la Musica". Ciao Cocco».

